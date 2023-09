Capital: se activa la revisión de la paritaria y desde el SOEM esperan que el Ejecutivo "esté a la altura" en las negociaciones

Este viernes, el Sindicato de Obreros y Empleados Municipales Capital (SOEM) se reunirá en el Ministerio de Trabajo, encabezado por Raquel "Kelly" Olmos, para retomar las negociaciones paritarias en las que, tras la devaluación de la moneda local en un 22%, reclamarán una recomposición salarial.

De esta manera, el SOEM, que tiene a Luís Álamo como titular al secretario general, informó a LA UNIÓN que la reunión en la que los municipales capitalinos negociarán las paritarias, fue convocada para las 10 de la mañana.

"En la última recomposición salarial firmamos un acta donde pactamos que nos íbamos a sentar en el mes de septiembre, y a través de un pedido formal que hizo el sindicato nos citaron para este viernes a las 10 de la mañana", explicó Álamo a este medio.

En ese sentido, el gremialista afirmó que "hay un porcentaje que ya este pedido de las bases", y que "el viernes lo vamos a hacer conocer primero al Ejecutivo municipal y luego a todos los medios".

Asimismo, sentenció que desde el gremio "no queremos bonos", y graficó: "Si cobras 10 pesos y te dan un bono de 60 mil, es plata, pero a los dos meses te quedas con 10 pesos. El bono no hace una reparación al bolsillo de los trabajadores".

Sobre las expectativas para la reunión de mañana con el Municipio, señaló que "tenemos las mejores", a la vez que subrayó que sostuvo que "esperemos que el Ejecutivo esté a la altura y a la necesidad de los trabajadores".

"Estamos hablando de recomposiciones salarias para que los trabajadores no sean pobres, no de aumentos de sueldos, y todavía no avizoramos lo que va a ser a fin de año", subrayó.