Carrizo refutó los números de Jalil: "En Catamarca no hay crecimiento"

En el marco de las repercusiones que dejó el discurso del Gobernador Raúl Jalil ante la Asamblea Legislativa, la diputada Silvana Carrizo (UCR) señaló que "siguen hablando de liderar el empleo privado registrado, mostrando un gráfico de nación, cuyas variaciones porcentuales están condicionadas por las diferentes bases de comparación, Catamarca por ejemplo tiene la menor proporción de empleo registrado en relación con su población".

Refiriéndose a números exclusivamente, Carrizo explicó que "en el 2011, con una población de 381.548,00, teníamos 31.910,00 de asalariados en el sector privado y ahora durante el 2023, con una población de más de 400.000, los trabajadores asalariados son 35.796", indicó.

Paradójicamente Carrizo recordó que "las leyes, los fomentos al empleo privado, leyes de desarrollo industrial, son herramientas del gobierno del Frente Cívico y Social, en tanto que los programas de beneficios y fomentos al sector textil y de calzados, el régimen de promoción de generación de empleo para el norte grande, son nacionales", al tiempo que agregó "a meses de terminar la gestión presentan el programa de empleo joven, habiendo ya dos proyectos en diputados".

Tomando las cifras y expresiones del gobernador, la Diputada se preguntó "cuáles son las herramientas y acciones ideadas por Raúl Jalil, mientras que las PYMES siguen esperando una legislación provincial que les permita crecer".

En ese contexto la legisladora ironizó en que "igualmente, digamos que seguimos creciendo".

"Lo cierto es que la gran mayoría de los 36.093 empleados públicos del poder ejecutivo, más los empleados públicos provinciales siguen esperando que su salario llegue a cubrir la canasta alimentaria, los casi 20.000 empleados municipales en la provincia, esperan que su salario supere el salario mínimo vital y móvil ($80.342), los empleados en edad jubilatoria esperan tener un retiro digno, afirmó la legisladora".

Por otro lado, fue crítica con relación a la pobreza ya que el Gobernador no hizo alusión al tema. "En la provincia muchos hogares no superan la línea de pobreza, no tienen la capacidad de satisfacer necesidades alimentarias, el valor de la Canasta Básica a marzo es de $192.000".

"Si a ello recordamos que en Argentina la inflación interanual de abril ya superó el 105,5%, perdemos el poder adquisitivo del salario, el 50% de los catamarqueños cayeron bajo el nivel de pobreza e indigencia" enfatizó la Legisladora para finalizar sosteniendo que "en Catamarca no hay crecimiento".