Casa Ecos brindó hospedaje a una familia tucumana que fue estafada

Durante este fin de semana, Casa Ecos, hospedaje solidario que brinda el senador Raúl Chico, recibió a una familia tucumana que habría sido estafada.

Se trata de tres personas oriundas de la provincia de La Rioja, madre, padre y un hijo que según explicaron los efectivos policiales, que intervinieron en la oportunidad, ya que habrían sido víctimas de un engaño, y estaban exhaustos porque venían caminando desde Tucumán, junto a una niña de 3 años.

Ante esta situación, inmediatamente personal de la División Infantería de la Policía de la Provincia intervino, y se puso en contacto con Casa Ecos solicitando hospedaje. Haciendo lugar al pedido y cumpliendo con el protocolo sanitario correspondiente Casa Ecos se prestó recibir a esta familia, de forma solidaria como lo viene haciendo desde su inauguración en 2018 y tal continúa haciéndolo en este tiempo de pandemia.



Ubicada en el corazón de la Capital catamarqueña, Casa Ecos cumple un rol y una misión solidaria inclusiva, brindando no solamente hospedaje a las personas de escasos recursos del interior de nuestra provincia que necesiten hacer algún trámite en la capital o acompañar a algún familiar que padece alguna enfermedad de largo tratamiento, crónica, oncológicas o que necesitan realizarse diálisis, sino que siempre está al servicio de la comunidad en general abriendo sus puertas para dar respuestas a quienes quedan por cualquier motivo desprotegidos y sin techo.

“La verdad nos sorprendió el llamado del sábado, no por el día sino por la hora, eran casi las 2 de la madrugada nos habíamos asustado un poco, no sabíamos bien que pasaba, pero cuando nos dijeron que una familia necesita hospedaje ahí urgente y cumpliendo con el cuidado sanitario nos prestamos a recibirlos”, dijo Lucy Palacios encargada de la Casa Ecos.



Palacios además reiteró el rol que cumple Casa Ecos y afirmó “Dar respuestas inmediatas cuando hay una necesidad de la gente, es algo que siempre nos pide el Senador Chico, nosotros tratamos de cumplir con todos los pedidos porque sabemos lo difícil y duro que es pasar por este tipo de situaciones. Nos reconforta saber que hemos podido ayudar alguien. Casa Ecos nació para brindar lo mejor a las personas en los momentos que la está pasando mal, y eso estamos haciendo”, declaró.