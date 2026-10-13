Catamarca avanza en la descentralización de la gestión salarial de los municipios

En el marco de las políticas de modernización, descentralización y fortalecimiento institucional impulsadas por el Gobierno de la Provincia de Catamarca, el Ministerio de Gobierno, Seguridad y Justicia, a través de la Secretaría de Asuntos Municipales, puso en marcha una nueva etapa en la administración de los recursos humanos de los municipios catamarqueños.

La iniciativa incorpora un nuevo esquema de trabajo mediante el Sistema SARHLIQ, una herramienta que permitirá a las propias administraciones municipales realizar de manera directa la carga de las novedades salariales de su personal para la correspondiente liquidación de haberes. La implementación representa un cambio en la modalidad de gestión de la información vinculada a los agentes municipales y propone una mayor participación de cada jurisdicción en los procedimientos administrativos relacionados con sus recursos humanos.

El nuevo sistema se enmarca en una política orientada a fortalecer las capacidades institucionales de los gobiernos locales, mediante la incorporación de mecanismos que permitan distribuir responsabilidades y mejorar el funcionamiento de los procesos administrativos. De esta manera, los municipios contarán con la posibilidad de intervenir directamente en la carga de los datos necesarios para la liquidación salarial de sus trabajadores.

SARHLIQ y la descentralización de los procedimientos administrativos

Uno de los principales aspectos de esta iniciativa es la descentralización de tareas que hasta ahora formaban parte de los procedimientos de administración de novedades salariales. A partir del nuevo esquema, cada municipio podrá asumir de manera directa la carga de la información correspondiente a sus agentes, con el propósito de simplificar la gestión y optimizar los tiempos vinculados a la liquidación de haberes.

Este cambio introduce una modalidad de trabajo que busca otorgar mayor autonomía a las administraciones locales, al tiempo que establece una mayor responsabilidad sobre la información que proporcionan respecto de su personal. La participación directa de los municipios constituye, en este sentido, uno de los ejes centrales de la transformación administrativa impulsada por la Secretaría de Asuntos Municipales.

Entre los principales objetivos asociados con la implementación del sistema se encuentran:

Descentralizar tareas administrativas , promoviendo una intervención directa de los municipios en la carga de las novedades salariales.

, promoviendo una intervención directa de los municipios en la carga de las novedades salariales. Agilizar los tiempos de gestión , mediante un esquema de trabajo que facilite los procedimientos vinculados con la liquidación de haberes.

, mediante un esquema de trabajo que facilite los procedimientos vinculados con la liquidación de haberes. Fortalecer la autonomía municipal , otorgando a cada jurisdicción una mayor participación en la administración de la información de sus agentes.

, otorgando a cada jurisdicción una mayor participación en la administración de la información de sus agentes. Incrementar la responsabilidad sobre los datos del personal, al involucrar directamente a las administraciones locales en la carga de las novedades correspondientes.

Estos objetivos forman parte de una estrategia más amplia de fortalecimiento institucional, en la que la modernización de los procedimientos administrativos aparece vinculada con una mayor capacidad de gestión de los gobiernos municipales.

Ancasti, punto de partida de una implementación progresiva

La primera jornada de implementación del nuevo esquema se llevó adelante con la participación de autoridades del Municipio de Ancasti, que formó parte de la instancia inicial de este proceso de transformación administrativa.

La actividad marca el comienzo de un recorrido que busca extenderse progresivamente a las distintas jurisdicciones municipales de la provincia. La incorporación gradual permitirá avanzar en la implementación del sistema en los gobiernos locales, en el marco del trabajo articulado entre la Secretaría de Asuntos Municipales y los equipos involucrados en su puesta en funcionamiento.

El inicio de esta etapa constituye un paso concreto en la aplicación de las políticas de descentralización promovidas por el Gobierno provincial. A través del Sistema SARHLIQ, la iniciativa apunta a establecer una modalidad de trabajo en la que los municipios tengan una participación directa en la gestión de las novedades de su personal, con procedimientos orientados a mejorar la eficiencia administrativa.

El fortalecimiento institucional como eje de la iniciativa

El secretario de Asuntos Municipales, Nicolás Verón, destacó la importancia de la puesta en marcha de esta herramienta como parte de una política destinada a fortalecer las administraciones locales.

En ese sentido, sostuvo que "estas herramientas permitan mejorar la eficiencia, la transparencia y la capacidad de gestión de los municipios".

Trabajo articulado para acompañar la transformación

La implementación del Sistema SARHLIQ se desarrolla mediante el trabajo articulado de los equipos técnicos de la Secretaría de Asuntos Municipales, que tienen a su cargo el acompañamiento de las jurisdicciones durante este proceso de transformación administrativa.

En esta tarea también participa el área de Legales, coordinada por la Dra. Noelia Cano, que acompaña a los municipios en el desarrollo de esta nueva modalidad de trabajo.

La intervención conjunta de los equipos técnicos y del área legal forma parte del dispositivo institucional previsto para avanzar con la implementación del sistema en las distintas jurisdicciones municipales. Este acompañamiento se desarrolla en paralelo con el objetivo de extender progresivament