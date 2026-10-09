Catamarca y Tucumán lanzaron el IV Simposio Sudamericano de Pecán

El IV Simposio Sudamericano de Pecán, que se desarrollará junto con la Convención Anual de la Cámara Argentina de Productores de Pecán (CAPPECAN), fue presentado oficialmente durante un acto realizado en las instalaciones del Centro de Arte y Tecnología Aplicada (CATA). El encuentro internacional tendrá lugar entre el 28 y el 30 de octubre, con sedes compartidas entre las provincias de Catamarca y Tucumán, en una convocatoria orientada al intercambio de conocimientos y al fortalecimiento de la actividad productiva regional.

La presentación estuvo encabezada por el vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, y el ministro de Desarrollo Productivo, Luis Castro. También participaron desde el estrado de autoridades la presidenta de la Cámara de Diputados, Paola Fedeli, y el director de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) Catamarca, Fernando Balbi.

El gobernador Raúl Jalil se hizo presente de manera momentánea debido a compromisos previos incluidos en su agenda oficial. Durante su paso por el lugar, transmitió su saludo formal y ratificó el pleno respaldo del Ejecutivo Provincial a la iniciativa, definida como una propuesta de vanguardia para las economías regionales.

La convocatoria contó, además, con la presencia de una comitiva del Gobierno de Tucumán, provincia que compartirá la organización y las sedes del evento. La delegación estuvo integrada por Ainhoa Cormenzana Méndez, subdirectora de Áreas Naturales Protegidas; Valeria López, directora de Agricultura; y Soledad Carbajo, secretaria de la comisión organizadora del simposio.

Junto a las autoridades provinciales participaron otros representantes del INTA y diputados provinciales, entre otros asistentes. La composición de la convocatoria reflejó la participación de distintos organismos públicos y actores vinculados con el desarrollo del cultivo y la actividad comercial del pecán.

El sector de frutos secos y la economía regional

Durante las alocuciones de apertura, el ministro Luis Castro destacó el impacto económico positivo que representa la consolidación del sector de frutos secos, con especial atención a la generación de empleo genuino. En ese marco, agradeció el acompañamiento recibido para concretar una actividad que consideró de importancia para el crecimiento productivo de Catamarca y de las provincias de la región.

Castro definió el encuentro como "trascendental para el desarrollo productivo, no solo de la provincia, sino de toda la región". Sus declaraciones pusieron el foco en el alcance que puede adquirir una actividad productiva cuando se articula con iniciativas de intercambio técnico, participación institucional y vinculación comercial.

El simposio se plantea así como un espacio de encuentro para los distintos sectores relacionados con la producción de pecán. La presencia de autoridades de Catamarca y Tucumán, junto con representantes del INTA y de CAPPECAN, reúne en una misma iniciativa a los ámbitos gubernamental, científico y empresarial vinculados con el cultivo.

En ese contexto, la consolidación del sector de frutos secos aparece asociada, según lo expresado durante la presentación, tanto a su aporte económico como a las posibilidades de generar puestos de trabajo. El respaldo institucional anunciado durante el acto también incluyó referencias a las condiciones necesarias para acompañar a los productores y sostener el desarrollo de la actividad.

El respaldo científico y técnico

Por su parte, Fernando Balbi agradeció a los gobiernos y a las instituciones que se sumaron a la organización del simposio. Además, hizo hincapié en la importancia del sustento técnico y científico que respalda el avance del cultivo del pecán.

La participación de la Estación Experimental Agropecuaria del INTA Catamarca se inscribe en la articulación entre el conocimiento científico y las necesidades del sector productivo. En ese marco, el encuentro permitirá desarrollar ponencias académicas y visitas técnicas a campo, dos instancias contempladas en el programa para abordar distintos aspectos de la actividad.

Las visitas tendrán como objetivo contrastar el manejo del cultivo en diferentes ambientes agroecológicos de la región. De esta manera, el programa no se limitará a las exposiciones académicas, sino que también incorporará recorridos que permitirán observar prácticas de producción en condiciones ambientales diversas.

La combinación de conocimientos técnicos, experiencias de campo y espacios de intercambio comercial forma parte de la propuesta anunciada para las tres jornadas. La participación de representantes científicos y productivos permitirá reunir perspectivas vinculadas tanto con el desarrollo del cultivo como con su inserción en la actividad económica regional.

Infraestructura y financiamiento

Durante su intervención, el vicegobernador Rubén Dusso ponderó las ventajas competitivas de la región para el cultivo del pecán y ratificó la decisión política de acompañar a los productores mediante infraestructura y herramientas de financiamiento.

Su planteo incorporó dos componentes centrales para el acompañamiento de la actividad: las condiciones de infraestructura y la disponibilidad de instrumentos financieros. Ambos aspectos fueron mencionados como parte del respaldo que se busca brindar a quienes desarrollan la producción.

La posición expresada por Dusso se sumó a las consideraciones de Castro sobre el impacto económico y el empleo, así como a las referencias de Balbi al respaldo científico y técnico. En conjunto, las intervenciones de las autoridades abordaron diferentes dimensiones de una misma actividad: las condiciones regionales para el cultivo, el acompañamiento a los productores, la generación de empleo y el aporte del conocimiento especializado.

El lanzamiento también permitió ratificar la participación de Catamarca y Tucumán como provincias coanfitrionas. La organización compartida constituye uno de los ejes institucionales del encuentro, que convocará a representantes de ambas jurisdicciones y a integrantes de los organismos involucrados en su realización.