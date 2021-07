CD de Fray Mamerto Esquiú: Verónica Segura denunció ante la Corte de Justicia a Susana Acosta

Las internas en el Concejo Deliberante de Fray Mamerto Esquiú suma un nuevo capítulo. Tras conocerse la imputación de la presidenta del cuerpo de ediles, Susana Acosta, por un supuesto incumplimiento de funciones públicas, la concejala Verónica Segura presentó una denuncia penal ante la Corte de Justicia para solicitar el reconocimiento administrativo por parte del órgano deliberativo como presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, de conformidad al art. 130 del Reglamento Interno del Cuerpo.

"Cuando se hace la elección democráticamente la única que llega de Juntos por el Cambio soy yo, que vengo de la pata peronista, pero gané en esta nueva alianza y espacio, por lo tanto me corresponde la presidencia del bloque, ¿por qué debería mantenerse a los que están de antes?; vengo reclamando desde hace mucho tiempo, de la mejor manera, con la mejor conducta legislativa que se puede tener, hasta presenté mis alegatos legales, donde el Juzgado Electoral certifica que soy la única candidata electa por el espacio JpC en el departamento Fray Mamerto Esquiú, por lo tanto tengo los derechos sobre el bloque de mi espacio", explicó.

Posteriormente, según relató Segura a diario La Unión, la presidenta del CD Susana Acosta le negó el acto administrativo y lo sometió a una sesión ordinaria donde Antonio Arpires y "Roly" Guerrero se abstuvieron de votar como ella, mientras que René Romero votó por Daniel Vildoza. este último votó por sí mismo y Acosta reconoció al concejal de UCR como el presidente del Bloque opositor.

"Ningún concejo deliberante puede dictaminar ese tipo de cuestiones, solo la Justicia Electoral y la Corte de Justicia; ellos (Acosta, Romero y Vildoza) se sostienen de dos artículos del reglamento interno que habla de los reconocimientos de los bloques dentro del cuerpo deliberativo", sostuvo y agregó que el que viene ganando el espacio es el suyo (JpC) no el que posicionó a Daniel Vildoza.

Desconocimiento de la UCR, NEO, PRO y CC-ARI

En este sentido, Segura dijo a La Unión que los presidentes de los mencionados espacios políticos no pueden desconocerla porque ella no pertenece a sus partidos. "Eso está bárbaro porque yo soy de la pata peronista que se alió para la fórmula, no los represento", declaró e insistió en que la Justicia Electoral la reconoció como única referente del espacio que ganó las elecciones.

Más adelante, sondeó la posibilidad de que la Corte sancione a la presidenta del CD, Susana Acosta. "Si la Justicia dicta un fallo favorable para mí, y le pido a Dios que sea así, no sé qué tipo de medida disciplinar le impondrán (a Acosta); calculo que sí, que la Justicia tomará alguna medida legal sobre su desempeño en la función pública, una más porque ya tiene un montón", puntualizó.

Finalmente, apuntó contra el presidente del Comité Provincial de la UCR, Francisco Monti, y dijo que hubo una inconducta política. "No puedo creer que un presidente como Monti cometa semejante atropello porque decir que él me desconoce como referente del espacio cuando no tiene la injerencia para hacerlo, aparte qué poco responsable en su persona cuando están conformando las alianzas, es una inconducta y una falta de ética política", arremetió y agregó que es lógico que no la reconozcan como radical porque viene del peronismo, pero no puede desconocerla como candidata electa.

"Él como presidente deja muy poco serios sus actos políticos porque transmite poca confianza a los espacios que puedan conformar sus alianzas", concluyó.