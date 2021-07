Cecilia Guerrero: "Lamentable que El Poncho albergue a machirulos que carecen de perspectiva de género"

La presidenta de la Cámara de Diputados de la provincia, Cecilia Guerrero, se pronunció contra los dichos del folclorista Freddy Romero en la presentación de la tercera noche de la Fiesta Nacional el Poncho, que se realiza de manera virtual. El cantante, mientras se despedía del escenario y presentaba al bombisto que lo acompañaba, Raulito "El endiablado" Rodríguez, arengó: "Metalé a ese bombo compadre como usted le pega a la vieja en la casa".

El repudio a sus declaraciones no tardó en llegar. La legisladora Guerrero a través de su cuenta de Facebook expresó su desagrado contra el folclorista: "Triste papel el del artista que aprovecha un escenario tan caro al sentir del pueblo catamarqueño, para realizar manifestaciones patriarcales y machistas que evidencian la naturalización de la violencia contra las mujeres. Y la completa con las absurdas explicaciones que intenta dar, culpando a las feministas que, al primitivo saber y entender del artista, habríamos equivocado la interpretación de sus dichos".

"Lamentable que el escenario de El Poncho albergue a algunos machirulos que carecen de perspectiva de genero y de derechos humanos, por mas artistas que se crean", finalizó.

El descargo de Freddy Romero

Luego de la viralización del video, Romero realizó un descargo y, sin pedir disculpas o retractarse por sus dichos, explicó el motivo de su polémica arenga, en la que indica que "la vieja" hacía referencia a una silla de cuero.

"Me da gracia porque salieron las feministas porque en la Chacarera del changuito digo yo 'pegale a ese cuero como le pegas a la vieja en la casa'. El bombisto tiene una silla de cuero vieja donde aprendió a tocar el bombo y cuando se toma unos vinitos la agarra a la silla vieja, entonces les mando un gran cariño para todas la feministas que se lo tomaron no sé, para el otro lado, pero bueno este mundo es para todos. Así que bueno mis dichos campechanos me encantan. Las invito a todas las que se sintieron ofendidas, a que vayan a conocer la silla de mi bombista", manifestó.

Más repudios

Quien también se manifestó contra el cantante fue la diputada por el Partido Intransigente, Adriana Díaz, quien se enfocó en las publicaciones que realizó el folclorista con un tono burlista.

"Una cosa es el humor y las supuestas malas interpretaciones de dichos. Pero, TODO, hace a alimentar - o no - al discurso dominante. Ridiculizar la lucha de las mujeres contra la violencia (simbólica, física, psicológica o de cualquier tipo) como se hace en este caso, nos pone de manifiesto la responsabilidad que todos tenemos en la transformación cultural a la que nos obligan Convecciones Internacionales para erradicar "todo tipo de violencia y discriminación contra la mujer", expresó.

"Los femicidios, máxima expresión de violencia contra las mujeres, no son producto de un 'loco' sino que abrevan en representaciones sociales muy arraigadas", concluyó.

El Movimiento Margaritas publicó un comunicado contra a los dichos del músico sobre el escenario. Además remarcaron que el festival no cumple con la ley de cupo.

"Desde el Movimiento Margaritas, repudiamos públicamente a Freddy Romero por sus dichos mientras presentaba a uno de sus músicos durante su actuación en el Festival del Poncho. Exigimos escenarios libre de violencia, con perspectiva de género", indicaron.

"La Fiesta Nacional del Poncho no cumple la Ley de Cupo y no fomenta ni programa contenido de calidad acorde a los tiempos que corren. La organización del mismo, solo ha demostrado una falta total de conocimiento en políticas públicas que defiendan y promuevan la igualdad y la diversidad; por el contrario solo podemos leer una actitud machista y patriarcal que una vez más se adueña de la pantalla para con artistas que quedaron anclados en otro tiempo al que no queremos volver nunca más", sostuvieron.