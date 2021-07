Freddy Romero y una polémica frase en el Poncho: "Metalé a ese bombo compadre como usted le pega a la vieja en la casa

La presentación de anoche del Freddy Romero en el Festival del Poncho generó polémica luego que el folclorista pronunció una reprochable frase desde el escenario.

"Metalé a ese bombo compadre, como usted le pega a la vieja en la casa”, le dijo el cantante al bombista en el escenario mientras entonaba la Zamba del Changuito.

La frase no pasó desapercibida y organizaciones feministas de la provincia expresaron su repudio a este hecho.

A través de un comunicado, el Movimiento Margaritas repudió públicamente “este hechos de violencia” y exigieron las autoridades del Ministerio de Cultura y Turismo “que tomen las sanciones correspondientes”.

#Exigimos escenarios libre de violencia, con perspectiva de género. La Fiesta Nacional del Poncho no cumple la ley de cupo y no fomenta ni programa contenido de calidad acorde a los tiempos que corren. La organización del mismo solo a demostrado una falta total de conocimiento en políticas públicas que defiendan y promuevan la igualdad y la diversidad, por el contrario solo podemos leer una actitud machista y patriarcal que una vez más se adueña de la pantalla para con artistas que quedaron anclados en otro tiempo ese al que no queremos volver NUNCA MÁS!!!!", sentenciaron.

