Chau barbijo: "Queremos acompañar las medidas teniendo en cuenta los números locales"

Mientras sigue el debate a nivel nacional y en las redes sociales sobre si es oportuno dejar de lado el uso del barbijo en espacios abiertos, tal como anunció ayer el nuevo Jefe de Gabinete, Juan Manzur, en la provincia se espera con expectativa sobre la definición que se tomará.

Sobre este particular el ministro de Seguridad y candidato a diputado nacional, Gustavo Aguirre, señaló que la definición este tema está en estudio. Como ocurrió en otras ocasiones, se aguarda la publicación del decreto nacional para evaluar en función de eso, las medidas que se van a tomar. No obstante el funcionario deslizó que “aún no está definida la liberación del uso del barbijo en espacios abiertos”.

En el DNU estaría especificado el nivel epidemiológico con el que está calificada la provincia y en función de ello es que se tomaría la decisión de acompañar o no lo dispuesto en la jornada de ayer. No obstante esta aclaración, Aguirre dijo que es intención de la Provincia acompañar las medidas que se tomaron en Nación.

“Sabemos que es un tema importante, sabiendo que en Catamarca fue precursor respecto al uso del barbijo. Es por eso que es un análisis que se está haciendo con el área de Salud. Seguramente lo vamos a conversar con el Gobernador y una vez que tengamos el decreto y tengamos los parámetros generales, vamos a tomar esa decisión”, indicó en declaraciones a Radio Valle Viejo.

Seguidamente acotó que como aún no está definido “será muy significativa la opinión de Salud respecto a este tema”. Y agregó dejando entrever lo que sucederá “queremos acompañar las medidas teniendo en cuenta que los números locales nos dan positivamente que hay un descenso de los casos y que el sistema de Salud no está comprometido, así queremos avanzar en estas políticas de flexibilizar y de empezar a generar esa nueva normalidad que todos estamos esperando”.