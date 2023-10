Cinismo: Axel Kicillof eludió hablar del escándalo de Insaurralde y llamó a movilizar la militancia

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, evitó hablar del escándalo del ex jefe de Gabinete bonaerense Martín Insaurralde durante un multitudinario acto en La Plata. En cambio, arengó a los asistentes: “La elección se gana o se gana”.

“Tenemos la responsabilidad de ganar las próximas elecciones y necesitamos que el Gobierno nacional quede depositado Sergio Massa como el próximo presidente. Sin un presidente que tire para el mismo lado, no vamos a avanzar como lo venimos haciendo”, agregó.

En esa línea, continuó: “No es cuestión de ver encuestas, es cuestión de darse cuenta de que depende de nosotros. No hay nada que esté dado ni escrito. Nos van a tirar con todo. Lo que va a marcar la diferencia es la presencia del Estado”.

“Ahora que se juega todo es fundamental que vayamos a hablar uno por uno con todos. Si les explicamos qué amenazas hay, los vamos a convencer de cambiar el voto. Vienen los Las Malvinas, los derechos y los barrios populares”, sumó.

“No es contra nosotros, sino contra el conjunto. Se quiere llevar todo puesto pero estamos nosotros que nos comprometimos a resolver todos los problemas que tienen. La elección se gana o se gana”, amplió.

Por otra parte, Kicillof habló sobre los efectos de la pandemia de la siguiente forma: “Nos tocó atravesar la tragedia más grave del último tiempo. Lo que ocurrió con el Covid no tiene punto de comparación”.

“Los hospitales de los países ricos no daban abasto y no había cura ni vacuna. En mi caso, me tocaba ir a los canales de televisión y que me den palmaditas diciendo 'la Provincia no sale de esto'. Era tierra arrasada cuando asumimos”, largó.

De esa forma, apuntó contra la gestión de la exgobernadora María Eugenia Vidal: “Dejaron un sistema sanitario desfinanciado y con deuda en todos lados. El neoliberalismo enfrenta un desapego tremendo con el sufrimiento del pueblo”.

“Ni bien asumimos, se decretó la emergencia sanitaria. No alcanzaban los insumos. No había respiradores y en muchos lugares del planeta venía fracasando la planificación”.

“Es así que vacunamos a toda la provincia con insumos importados. Si no viene el Estado hay abandono y soledad”, sentenció.