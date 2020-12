Con mayoría "verde" el Senado se preparaba para sancionar la legalización del aborto

En una sesión histórica y maratónica, el Senado de la Nación se preparaba para sancionar el proyecto de Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). En lo que se anticipaba como una reñida elección, al cierre de esta nota el proyecto -que ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados-, se esperaba que obtenga 36 votos a favor contra 32 en contra y había un par de legisladores que aún no habían dado a conocer su posición.

En el caso de los representantes de Catamarca, quienes habían tomado la palabra fueron los senadores Dalmacio Mera e Inés Blas, que como se esperaba anticiparon su rechazo al proyecto. Por su parte, si bien todavía no había hecho uso de la palabra en la sesión, el senador Oscar Castillo se contaba entre quienes, al igual que en 2018, apoyaba la iniciativa de legalizar el aborto.

La sesión que comenzó cerca de las 16 horas y terminará aproximadamente a las 5 de la mañana, contó con el condimento de la vigilia de los sectores "verdes" y "celestes" a las afuras del Congreso y en diferentes ciudades del país. En el caso de Catamarca, el lugar elegido por ambos sectores fue la Plaza 25 de Mayo.

Dalmacio Mera fue uno de los primeros en emitir su posición en el recién iniciado debate y a la hora de plantar su posición hizo hincapié en el sistema legal argentino y señaló que en la Constitución Nacional y en los distintos tratados internacionales se hace referencia al cuidado de la vida desde la concepción. "No existe el derecho al aborto en ninguno de los tratados", sentenció.

En un tramo de su alocución criticó que no se haya admitido modificaciones al proyecto en los dictámenes y consideró que "este proyecto no habla de la persona central, que es el bebé, no lo tiene en cuenta, no lo reconoce".

"Esta ley no da ninguna otra opción que el basurero para los niños por nacer", aseguró.

Por último, justificó su voto señalando: "Quiero que mis hijos vivan en un estado de derecho, donde no se violente la Constitución, se respeten los tratados de DDHH, se rompa el modelo cultural machista y mis hijas puedan vivir libres y seguras, donde nadie pueda disponer de la vida de nadie".

Poco después de Mera le tocó el turno a Inés Blas, quien dijo que planteó "volver a debatir este proyecto hoy no cambia mi posición, continúo teniendo la misma opinión, que no es antojadiza, se basa fundamentalmente en el respeto por la vida, cuyo origen se remonta al momento mismo de la concepción".

En cuanto a los derechos de la mujer refirió "tengo la absoluta seguridad que también defiendo los derechos de la mujer si defiendo el derecho a la vida" y en este punto citó a la Constitución de Catamarca donde se refiere y garantiza "la vida desde su concepción cuando se refiere a la niñez".

Hasta cerca de la medianoche, el senador Castillo no había tomado la palabra pero se contaba entre los legisladores que votarían a favor de la iniciativa.