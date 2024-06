El presidente provisional del Senado habló del nombramiento de Crexell en la UNESCO

Luego de la aprobación de la Ley Bases en el Senado y en la previa de su vuelta a Diputados, el oficialismo intentó bajar el tono a la polémica y desligarse de las acusaciones sobre negociaciones espurias a cambio de votos a favor del proyecto. El ejemplo más significativo fue el de la neuquina Lucila Crexell, que tenía una postura contraria y luego se conoció el ofrecimiento para ser embajadora de la Unesco en París.

“No me consta y sí me interesaría que se aclare porque no enaltece para nada la tarea el Congreso de la Nación”, aseguró el presidente provisional del Senado, Bartolomé Abdala, en diálogo con la periodista Lorena Maciel en su programa de Radio con Vos. Y agregó: “Se trabajó muchísimo en el plenario, con un montón de diálogo y mucha creatividad”.

En la misma línea, aclaró que “hay que ver cómo se resuelve ese tema” y añadió que “no es ajeno a los dimes y diretes en el recinto”. Pero aseveró que “nunca participé ni estuve al tanto de nada de eso”.

“Cada senador tuvo la libertad de expresar sus ideas durante muchas horas de debate. Transcurrió todo con bastante normalidad”, afirmó el legislador. “Esto pasa a Diputados y ya ha habido reuniones entre los diputados de distintos bloques. Se tratará la última semana de junio”, informó.

“La responsabilidad ahora es de Diputados. Esperamos que haya un diálogo constructivo”, aseveró Abdala. “Salió la ley que se pudo. Siempre en la vida se hace lo que se puede”, sentenció el senador.

Horas antes, el exjefe de bloque en Diputados de La Libertad Avanza, Oscar Zago, aseguró que “no hubo corrupción”. “Siempre hay una cuestión de beneficio. En este caso le tocó a la senadora porque hace mucho tiempo que lo venía buscando también. Y eso es parte de los acuerdos”, afirmó a Radio Splendid.

En este sentido, el senador afirmó: “Yo lo veo que son acuerdos y consenso, no algo que en algún punto se pueda decir que son dádivas. Vos sabés que si yo tengo que decir blanco o negro no tengo prejuicios en decirlo. No hay hecho de corrupción en este caso. Es un hecho de buscar consensos y acuerdos”.