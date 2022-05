Concejala de Juntos por el Cambio denunció violencia verbal por parte del presidente del CD Capital

En la jornada de este lunes, tomó estado público las declaraciones que realizó la concejala de Capital, Gilda Godoy (Juntos por el Cambio) quien denunció que el presidente del Concejo Deliberante (CD), Nicolás Zavaleta (Frente de Todos) le habría gritado y que supuestamente la amenazó que a partir de este incidente, no le aprobarían ningún proyecto de ordenanza autoría de la concejala.

"Estábamos en reunión de comisión de Tránsito y Transporte, cuando se apersono el presidente del CD, Nicolás Zavaleta, planteando me cosas que no tienen nada que ver, me dijo que si quería guerra, guerra iba a tener y que de ahora en adelante no me iban a aprobar más ningún proyecto" manifestó Godoy en declaraciones radiales.

La concejal dijo que vivió “una situación bastante indeseada y hasta violenta. Me gritó (por Zavaleta , es una falta de diálogo total y de respeto. Aldo Cancino (Juntos por el Cambio) trato de poner paños fríos. No sé cuál es el problema por el pedido de informe, donde solicite al Ejecutivo Municipal que ante el reclamo de los vecinos por la falta de remises y taxis, que son transporte público, me digan cuantas licencias han otorgado y en cuantas están en circulación. También pedí que se revise a los beneficiarios que obtuvieron crédito por el banquito municipal para renovación de unidades o para reparación si cumplieron con el objetivo del crédito. Y ahí comenzó a gritarme. Me dijeron que su forma de ser es así, impulsivo, que lo entienda” declaró Godoy.

El proyecto que hace mención la concejala, fue presentado a mediados de marzo donde pidió informe sobre las licencias otorgadas taxis y remises, cuántas están en circulación y una revisión sobre los préstamos de la Caja de Créditos. La iniciativa, tuvo despacho con firma del oficialismos y bajó la semana pasada pero fue enviada nuevamente a comisión.

La edil dijo que analizará en las próximas horas las acciones a seguir y no descartó que una denuncia penal por violencia contra el presidente del CD.

Por su parte, la línea Raúl Alfonsín expresó su solidaridad con la situación que habría vivido la concejala y expresó su enérgico repudio.

"Repudiamos el maltrato al que fue sometida la Concejal Gilda Godoy por parte del Presidente. del Concejo Deliberante de SFV de Catamarca, quien con gritos quiso amedrentar a la edil", versa el escrito.

En el comunicado expresaron: "Respaldamos a nuestra Concejal y como espacio político vamos a trabajar incansablemente desde todos los ámbitos y con un fuerte compromiso, para promover estrategias orientadas a prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres en política".