Conflicto con Uber: Taxistas advierten que no es más barato y que viene a romper el mercado

La aplicación dedicada a la logística de transporte de pasajeros, Uber, anunció este martes que comenzará a operar próximamente en la capital catamarqueña, lo que fue cuestionado por el sector de taxis y remises locales que permanecen en “estado de asamblea permanente”.

En ese contexto, representantes de los trabajadores al volante advirtieron que las tarifas cobradas en ese sistema que “no es más barato” y que la aplicación “viene a romper el mercado”.

“Hoy en día tomarse un Uber es más caro que tomarse un taxi porque tiene una tarifa dinámica, señaló Walter Brizuela en diálogo con LA UNIÓN.

Brizuela consideró que existe “una competencia desleal” al señalar que la famosa aplicación no cuenta con la correspondiente autorización legal. “Es una competencia totalmente desleal, los requisitos que tiene la aplicación no cuenta con antecedentes policiales nacionales, los vehículos con otros y no tienen seguro. Es una aplicación que primero entra, rompe el mercado y después cobra lo que quiere. Esto está comprobado en ciudades más grandes”, advirtió.

En este sentido, señalaron que “estamos trabajando desde pandemia a esta parte para mejorar el servicio, venimos renovando la flota. Sabemos la falencia que tenemos y buscamos mejorar”.

Sobre el final, le agradeció al Municipio capitalino por el apoyo que recibieron desde el primer momento y confirmó que están en contacto con legisladores para avanzar con la creación de un proyecto de ley que declare la ilegalidad de Uber en la provincia.