Corpacci: "me avala mi historia dentro del peronismo"

El diputado Hugo Corpacci salió al cruce de la movida que encabezan el intendente de Huillapima, Omar Soria, y la senadora electa Andrea Lobo, con la intención de su destitución como presidente de la Junta Departamental, por supuesta inconducta partidaria. Invitó al jefe comunal a debatir con los afiliados del departamento en sede partidaria sobre sus acusaciones y lo acusó de hacer cortar votos en las categorías a concejal en las dos jurisdicciones municipales.

“Me causa gracia”, señaló el legislador consultado sobre la maniobra. “Soy afiliado peronista de toda la vida, más de 50 años de trayectoria dentro del peronismo y jamás traicioné al peronismo, he trabajado durante los 20 años del Frente Cívico y Social para cuanta lista del peronismo hemos armado en la provincia, a destajo, sin ser candidato a nada. No puede decir lo mismo el intendente Soria quien fue candidato y concejal del FCyS y se paseó por todo cuánto partido hubo”, indicó.

Corpacci recordó que previo a las PASO le plantearon al Gobernador Raúl Jalil la idea de conformar una lista de unidad que contenga a todos los sectores de departamento, cuestión que no aceptó Soria quien impuso a sus propios candidatos, por lo que terminaron conformando lista aparte en la categoría a senador y concejales en amas jurisdicciones y ganando la interna en esta última categoría también en ambas.

“Todos nuestros candidatos son afiliados al peronismo y tampoco sobre esto pude decir lo mismo Soria. El senador suplente es funcionario del municipio de Chumbicha (Capayán) y afiliado al radicalismo, la candidata a concejal en segundo lugar de Huillapima es afiliada al radicalismo, de una familia tradicional radical de Nueva Coneta y esto evidencia de donde pueden venir las traiciones”, agregó.

“Lo que le pasa al señor intendente es que en su afán de que la reina consorte sea la senadora, ha pedido de vista la situación del CD y, en su afán de dejarlo afuera al candidato a concejal Jorge López que ganó la interna, no ha traccionado los votos suficientes para que ingresen los dos concejales del Frente de Todos. Hoy en día se ve en la triste realidad de que Jorge López ganó la interna y él no pudo meter a sus concejales y empezó a buscar culpables”, enfatizó Corpacci.

“Los culpables son ellos que hicieron alianza con el intendente Alfredo Hoffman de extracción radical y, ojo que no tengo nada con los radicales que merecen todo mi respeto, simplemente que con ello están burlando la situación política de elegir candidatos dentro del PJ”.

“No tengo problema en someterme al tribunal de disciplina, es más, lo invito al intendente Soria a que debatamos públicamente el tema en sede partidaria, delante de los afilados, a ver quién traiciona y quién hizo votar en contra y cortar los votos”, enfatizó.

Corpacci dijo que el jefe comunal se negó al diálogo antes y después de las PASO y que tanto él como la ahora senadora electa nisiquiera convocaron a los candidatos de su sector, que ganaron la interna, a ninguna de las actividades proselitistas. Además que tiene un gabinete municipal conformado por mayoría de personas de extracción radical.

“A mí me avala mi historia dentro del peronismo, me avala una actitud de disciplina partidaria cuando no asumí como senador y perdí una banca cuando la había ganado, no como otros o como Soria que nunca renuncian a sus aspiraciones y les da lo mimo un partido que otro”, insistió.

Consultado sobre la candidatura en su momento de Lucía Corpacci que la convirtió en vicegobernadora en el FCyS, dijo que en este caso se trató de una alianza del peronismo con el FCyS y no de una actitud individual, personal de Lucía, como el caso de Soria. “Son dos cosas muy diferentes”, repitió.

Para Corpacci a Soria le preocupa el 2023 porque “tiene los días contados como intendente”. Aseguró que su espacio, más otras voluntades que quieren un cambio en el departamento, buscarán ser la alternativa que saque a Capayán de la postergación.

“Al partido lo componemos una serie de hombres y mujeres que nos consideramos capacitados para trabajar, para generar las alterativas que nuestros vecinos necesitan y es lo que pretendemos”, dijo.

Aseguró que aunque no fueron convocados en las generales ni por Soria ni por Lobo, trabajaron por la boleta completa del Frente de Todos como corresponde y que sin embargo se hicieron cortar votos en ambas jurisdicciones en las categorías a concejal produciendo diferencias de más de 200 y 1000 votos. “Hablemos de traiciones y de inconductas partidarias”, insistió Corpacci.