Corpacci salió al cruce de las críticas a la vicepresidenta

En su intervención la senadora por Catamarca, Lucía Corpacci (Frente de Todos), hizo referencia a una consulta realizada por la senadora radical María Belén Tapia por Santa Cruz, la cual manifestó la duda por si la presidenta del Senado y vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner, debería participar de la sesión en la que se preste acuerdo, Corpacci manifestó que “Ese acuerdo se lo damos las senadoras y los senadores, no veo por qué ponen en escena a la vicepresidenta. Tengamos en claro cuál es la función, cuáles son los roles de cada uno y, efectivamente, el de la vicepresidenta no es prestar acuerdo, lo damos o no lo damos los legisladores y legisladoras”.

En la jornada de hoy, las senadoras y senadores integrantes de la Comisión de Acuerdos participaron de la primera audiencia pública a los efectos de analizar 30 pliegos para cubrir vacantes en el poder judicial, entre tribunales orales, cámaras y juzgados de primera instancia en las distintas provincias del país.

Serán tres jornadas de audiencias públicas donde pasarán los y las postulantes a las 65 designaciones para exponer sus propuestas. Este martes, lo hicieron 15 personas y está previsto que, para la jornada de mañana sean 24 aspirantes.

Las preguntas recurrentes realizadas por el cuerpo de la comisión de acuerdo a la mayoría de los expositores fueron sobre narcotráfico, perspectiva de género y capacitación en Ley Micaela.