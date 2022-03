Crece la polémica entorno a las reelecciones indefinidas para cargos electivos

El rechazo a la reelección indefinida y consecutiva para cargos electivos, es uno de los pocos pronunciamientos públicos donde existe una especie de coincidencia entre el oficialismo y la oposición.

La polémica comenzó durante la apertura de sesiones ordinarias del CD de FME, oportunidad donde el jefe comunal, Guilllermo Ferreyra confirmará su decisión de ir por un tercer mandato respaldado por una sentencia del Juzgado Electoral que lo habilita para volver a presentarse en las elecciones del 2023 para conducir la comuna por tercera (3) vez y de forma consecutiva. Sin embargo, esta posibilidad recibió las más variadas críticas, calificando de déspota y de querer perpetuarse en el poder.

La acción de “inconstitucionalidad” de la norma de la Carta Orgánica Municipal de FME que limita la reelección de Ferreyra fue resuelta por el juez Electoral y de Minas, Guillermo Cerda, que en 2021 la consideró "nula, inconstitucional y inaplicable", de prosperar podría este fallo sentará antecedente para las demás comunas, tal es caso de Belén, Santa María y Tinogasta que estarían en las mismas condiciones que FME. Sin embargo, el jefe comunal belicho, Daniel “Telchi” Rios fue contundente al confirmar que no irá un tercer mandato y que se ajustará la Carta Orgánica Municipal.

Por su parte, el ex jefe comunal chacarero Gustavo Roque “Gallo” Jalile dijo que la Corte debería rechazar el fallo del Juzgado electoral con competencia provincial a favor del recurso que presentó el intendente Ferreyra y citó a modo de ejemplo la situación que le tocó vivir cuando intento ir por un tercer periodo en la intendencia de Valle Viejo en 2011.

“Creo que hay que ir a la distancia a lo que determinó la Corte conmigo, ya que tenemos la misma limitación por Carta Orgánica. En su momento el juez electoral dictaminó en mi contra y la Corte le dio la razón, el asunto terminó allí. Lo resuelto por el juez Cerda se tiene que caer en la Corte, porque la Corte no puede cambiar de criterio. No hay que avanzar más con una determinación que ya resolvió la Corte. La Corte le dijo que no a Jalile, y las mismas condiciones aplican para cuando vaya Ferreyra o algún intendente que quiera un tercer mandato. En el momento oportuno se deberá hacer una presentación. Tenemos la misma limitación de Carta Orgánica, es lo que corresponde”, manifestó el exjefe comunal en declaraciones radiales.