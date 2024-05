Caída de la moratoria previsional: Muchas mujeres van a quedar por fuera del sistema formal

En la previa de una nueva instancia del plenario en el Senado de la Nación por la Ley Bases, distintos gremios y agrupaciones se manifiestan marcando su oposición a esta propuesta libertario. En esta línea, en el marco de una radio abierta contra el DNU que se realizó en la Plaza 25 de Mayo, Graciela Peressoni del Sindicato de Amas de Casa marcó postura sobre lo que deberían tener en cuenta los senadores catamarqueños.

La gremialista consideró en cuanto a la visión y prioridades que deberían tener los legisladores nacionales, que “las mujeres senadoras deberían ver la realidad y el inconveniente de la moratoria, porque muchas mujeres no se van a poder jubilar, al no poder aportar los 30 años que está pidiendo la ley. El tema a tener en cuenta es que no lo hicieron, porque no han podido y no porque no hayan querido hacerlo. La gran mayoría lo hizo en negro”.

En cuanto a la moratoria, justificó la permanencia la misma indicando: “lo que se ponen duda es cómo tantas mujeres y hombres pueden jubilarse sin tener aportes, pero esto no es algo que va a desequilibrar la pirámide de la jubilación. Esto porque la persona que se está jubilando, sigue aportando porque le descuentan del mismo beneficio y compra años. Este sistema es más que todo para ser solidarios y para que el Estado repare la desprotección de un grupo de mujeres que estuvieron trabajando y que no pudieron aportar”.

Luego sentenció que con este cambio que se plantea y que se debate ahora en el plenario del Senado: “Muchas mujeres van a quedar por fuera del sistema formal”.

Sobre la demora en la homologación de los últimos aumentos opinó que esto es responsabilidad del Gobierno nacional que no reconoce los aumentos que están por sobre el 14% dijo que “este 35% que homologó ahora es retroactivo y ahora ya tenemos otro, que suponemos que más adelante se va a reconocer”.