Cristina defendió a Sergio Massa y pidió una "suma fija" para los trabajadores

Bajo la atenta mirada de todo el Frente de Todos, Cristina Kirchner reapareció este viernes en un acto de la UOM, a dos meses del atentado que sufrió en la puerta de su casa. La Vicepresidenta afirmó que “es necesaria una suma fija que vuelva a darle capacidad al salario de los trabajadores” y le envió un mensaje al presidente Alberto Fernández: “Es el Gobierno el que tiene que terciar en la distribución del ingreso”.

Por otra parte, dejó un respaldo para el ministro de Economía, Sergio Massa, y aseguró que “está haciendo un gran esfuerzo administrando las consecuencias de lo que pasó” (en el último Gobierno). En medio de la interna del Frente de Todos, la titular del Senado evitó referirse a la pelea por la eliminación de las PASO que impulsan intendentes, gobernadores y sectores del kirchnerismo duro.

Al comienzo del acto, empezó su discurso el intendente de Pilar Federico Achaval: "Nosotros bancamos a Cristina, sentimos amor por ella. El pueblo no se olvida de los 4 años de gobierno de Néstor ni de los 8 años de Cristina". "El futuro es con vos", concluyó. Cristina Kirchner fue recibida con aplausos y cantos en clamor a su candidatura (Foto: Luciano González)

Llegó Cristina Kirchner al escenario para dar su discurso en el acto de la UOM. Axel Kicillof y otros dirigentes la recibieron cantando: "Cristina presidenta".

El locutor anuncia que "se encuentra en el microestadio la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner"

El estadio está ocupado al máximo, entre banderas de las distintas seccionales de la UOM. Los parlantes entretienen a los presentes con música que ambientan la previa del esperado discurso de Cristina Kirchner, que estaba previsto para las 17 pero se postergaba.

"Presidenta, Cristina Presidenta, Presidenta". Con esos cánticos esperaban los militantes K y trabajadores de la UOM, en un microestadio completo, las palabras que pronunciará está tarde la vicepresidenta. En el escenario donde se presentará Cristina Kirchner junto a Abel Forlan, entre logos del gremio, aparecía el slogan: "No hay solución gremial sin solución política". Un locutor arengaba antes del ingreso de la líder kirchnerismo.

El discurso de Cristina Kirchner

La Vicepresidenta le agradeció la presencia a Antonio Caló en el acto, pero fue abucheado por los representantes de la UOM.

Cristina Kirchner: “Quería estar acá porque después de algunas cosas no hay mejor lugar que estar junto a los trabajadores y las trabajadoras. Este compañero (Abel Furlán), en el 2016 era diputado nacional junto a Axel y el cuervo que bancaron las ideas y convicciones sobre todas las cosas. Votó en contra del endeudamiento con los fondos buitres, haciendo honor a su organización”.

“Esta es mi primera salida. Hoy se cumplen dos meses y tres días de eso que todos vieron por televisión. Yo también lo vi por televisión, el arma que pretendía volarme la cabeza. Dicen los psiquiatras que es mucho mejor porque eso te acompaña. Yo por suerte no lo vi. En estos meses y tres días no me podía sacar de la cabeza: qué hubiera pasado si hubiera gatillado. Esa imagen para mis hijos y mis nieto”, reflexionó.

Sobre la economía, Fernández de Kirchner recordó el salario, jubilaciones y la participación de los trabajadores en 2015, cuando terminó su segundo mandato y dejó la presidencia a Mauricio Macri. Además, reclamó una suma fija para los salarios de los trabajadores “que no va en detrimento de las paritarias”, aclaró.

“En el 2019 cuando el macrismo endeudó al país de una manera demencial yo tenía la responsabilidad -como la fuerza más representativa después de las elecciones del 2017- para que le peronismo ganara las elecciones y las políticas de endeudamiento había que tomar decisiones. El escenario internacional era complejo”, recordó al mencionar las críticas que recibe por la fórmula que propuso con Alberto Fernández.

Además, expresó: “Y aquí en nuestro país cual era la situación. Una dirigente que tenía que tomar una decisión y que no estaba muy acompañada que digamos. No es un reproche, es una descripción. Muchos decía que el ciclo de CFK está terminado. Algunos movimientos sociales no veían tan mal las ayudas que recibían. Los dirigentes de la CGT no aparecían tan decididos de enfrentar esa políticas”.

“Tuve que tomar una decisión y no me arrepiento. Había que votar en contra de ciertas políticas, no de personas. La verdad que es necesario representar y organizar no solo al peronismo, sino a aquellos que creen poder tener una sociedad más equitativa. No me gusta hablar de lo que gasta el Estado, sino de inversión”, explicó.

