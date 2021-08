Critican al Ejecutivo por vetar la Cláusula Aybar: Que la igualdad y perspectiva de género no sean solo frases

La ex delegada del Inadi en Catamarca, integrante del grupo “Ramonas Atevidas” y precandidada a concejal de la Capital por “Adelante Catamarca”, María Luisa Moreno, calificó de incoherente a la gestión del oficialismo en materia de igualdad y perspectiva de género.

Al conocerse la noticia de que PEP vetó la denominada “cláusula Aybar”, que dispone la suspensión y/o destitución de intendentes o concejales condenados por delitos sexuales o de género, Moreno consideró que es una evidencia del doble discurso que se baja del gobierno provincial.

"Medidas de esta naturaleza demuestran que el oficialismo solo tiene un discurso adornado, que no se condice con la realidad", afirmó. Y preguntó: "¿Qué pensarán las sobrevivientes y sus familias, después de tanta lucha desigual buscando justicia?"

Además, señaló, "este no es el único ejemplo de las contradicciones oficiales en la temática: días pasados, a través de los miedos se informó acerca de la reincorporación de efectivos policiales que enfrentan cargos por delitos de violencia de género; y solo después de que escaló la indignación y el escándalo, se resolvió dar marcha atrás".

"Pero el gobierno, no contento con vulnerar la perspectiva de género, va por mas y también resuelve vetar la ley de licencia parental, cuyo propósito es garantizar la paridad entre mujeres y hombres ante la llegada de una nueva vida a la familia. Las más avanzadas legislaciones a nivel mundial destacan este tipo de iniciativas, que apuntan a garantizar la vinculación del niño recién nacido con sus progenitores, en un mundo en el que los roles de madre y padre se deben ejercer en un marco de igualdad. No obstante ello, el oficialismo no mira esta realidad y quita derechos", dijo.

En tanto, resaltó que "cada una de estas normativas, que significan grandes avances en la búsqueda de la igualdad, merecieron arduos debates de alto nivel político, demostrando que nuestros representantes tienen, en muchos casos, la talla necesaria para ocupar las bancas en la Legislatura. Pero a sola firma, el Ejecutivo desdeña la discusión, el consenso y el avance de la sociedad".

"Llama la atención, por otro lado, que se envíen los pliegos de un candidato a juez, que presuntamente carece de perspectiva de género en su formación. ¿Nadie reparó en esta deficiencia antes de proponerlo?", cuestionó.

"Estamos de acuerdo en la necesidad de garantizar este requisito a inexcusable para quienes pretendan administrar justicia, poniendo la mirada sobre las víctimas. Pero en una misma semana el Gobierno nos muestra, con otros hechos, que la paridad y perspectiva de género, solo parece ser un slogan de campaña", concluyó.