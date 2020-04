Cuestionan el monto que demandará la instalación del Centro de Monitoreo 911

El diputado opositor, Hugo Ávila, presentó un pedido de informe en la Cámara baja, solicitando al Ministerio de Planificación y Modernización información respecto de la Licitación Pública Nº 1/2020, “para la adquisición de bienes y prestación de servicios destinados a la instalación, capacitación, coordinación, puesta en funcionamiento y mantenimiento del proyecto denominado: Centro de Monitoreo 911”.

En los fundamentos del proyecto de resolución presentado por Ávila, se menciona que la licitación señalada refiere a un monto de 177.516.500 de pesos, “que equivale a casi 2.600.000 dólares, lo cual es un monto significativamente alto si lo que se pretende es colocar tan solo 250 cámaras de vigilancia”. En esa línea, señala que, tras realizar averiguaciones en empresas del rubro, comprobó que 250 domos (no solo cámaras) de seguridad costarían 400.000 dólares.

“Me pregunto dónde irían a parar los 2.2 millones de dólares restantes. Será para la capacitación o para la compra de monitores. Cables no, porque el sistema cotizado no requiere conexión por cable ya que trasmite vía wi-fi. Todo un interrogante”, añade sobre este aspecto el legislador.

Pero además del planteo por el monto establecido en la licitación, Ávila cuestiona el orden de priodidades del Gobierno provincial. “No obstante, la necesidad que tiene el pueblo de Catamarca de saber en qué se van a gastar 177.516.500 millones de pesos, me gustaría saber también cuál es el criterio de prioridades de este Gobierno con respecto al uso y utilización del dinero que tiene, porque evidentemente lo tiene, de hecho, la licitación está planificada para el día 5 de mayo del corriente año”, cuestiona.

Por último, pregunta: “¿No era prioritario asegurar el sueldo y el aguinaldo de los trabajadores? ¿Este Gobierno no va a ayudar a aquellos cuentapropistas que no se pueden sostener ante el gigantesco avance de precios? ¿No se va a ayudar a quienes no tienen absolutamente nada u a aquellos trabajadores de la industria y el comercio privado?”.