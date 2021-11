De Pedro: "La Patagonia debe transformarse en la gran región energética del país"

El ministro del Interior, Eduardo "Wado" De Pedro, abogó este lunes en Neuquén por "alcanzar grandes acuerdos nacionales con iniciativas y consensos" para potenciar a la Patagonia, una zona que debe "transformarse en la gran región energética del país", según consideró.



El funcionario encabezó la reunión del Parlamento Patagónico junto a vicegobernadores y más de 60 legisladores de las seis provincias que componen la región, con el objetivo de continuar con las estrategias de desarrollo e infraestructura de los distritos y regiones argentinas.



De Pedro señaló además que el Gobierno nacional está "discutiendo la necesidad de que YPF relocalice la administración central en alguna de las provincias productoras" como parte de "un rediseño de la Argentina más justa, igualitaria y democrática".



"El federalismo es la posibilidad de que los argentinos puedan desarrollarse y vivir en el lugar donde nacieron, y eso no se puede hacer si no hay empleo genuino, trabajo, industria, comercio y producción en cada una de las regiones", expuso el titular de la cartera política.



De Pedro resaltó que "los países del mundo que se desarrollaron bien y en serio tienen divididos sus países en regiones", por lo que, dijo, "la región petrolera en Argentina tiene que ser la región patagónica, y aquí debemos generar grandes acuerdos nacionales con leyes, iniciativas y consensos, para que en esta región funcionen los bancos, el sistema financiero vinculado a la energía y las sedes de las compañías".



También aclaró que "se trata de una propuesta para "descentralizar y ubicar en la geografía nacional cada área de la administración pública que tenga que ver con la actividad concreta que se hace en el territorio. No puede ser que el sector energético tenga todas las sedes en la ciudad de Buenos Aires", advirtió.



En este nuevo encuentro del Parlamento Patagónico, que celebró sus 30 años de sesiones, también participaron el vicegobernador de La Pampa, Mariano Fernández; de Río Negro, Alejandro Palmieri, y de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, junto a unos 60 legisladores de La Pampa, Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego.



"Muchos miembros del Gabinete nacional empezamos a diseñar un Plan de Infraestructura para el Desarrollo Federal; y delineamos un método para comenzar a escuchar y analizar las políticas nacionales en función de las necesidades de cada una de las provincias, y después pensar en las necesidades regionales", sostuvo De Pedro, quien estuvo acompañado por el ministro de Justicia, Martín Soria, y el secretario de Energía, Darío Martínez.



"En esa instancia generamos reuniones con todos los gobernadores, analizamos los planes de desarrollo de cada una de las provincias, reunimos a todos los ministros del Gobierno nacional, y nuestra secretaria de Provincias, Silvina Batakis, y su equipo, escucharon a todos los gabinetes nacionales", agregó.



El titular de Interior indicó que de esa tarea "surgió un listado de 1.100 obras necesarias y básicas, que propiciarán el aumento de la producción, con el objetivo de generar empleo a lo largo y ancho de Argentina".



"Cuando nos tocó definir qué era federalismo para nosotros, más allá de un conjunto de normas que hacen al sistema, entendimos que tenía que ver con algo que venía diciendo el Presidente (Alberto Fernández), que es que cada argentino y argentina se pudieran desarrollar y vivir en el lugar donde nacieron", explicó.



"La Patagonia debe transformarse en la gran región energética del país", expresó De Pedro, se informó en un comunicado.



Previamente, De Pedro y Soria mantuvieron un almuerzo junto con el gobernador de Neuquén, Omar Gutiérrez; el senador Oscar Parrilli; la diputada electa Tanya Bertoldi, y los vicegobernadores de Neuquén, Marcos Koopmann Irizar, y de Santa Cruz, Eugenio Quiroga, además del presidente del Parlamento Patagónico y legislador de Santa Cruz, Emanuel Frentino.



Por su parte, Soria recordó que "en 2015 se dejaron de celebrar las reuniones del Parlamento Patagónico" y cuestionó que ante la quita "inequitativa" del plus por zona desfavorable para las asignaciones familiares se reunieron "todas las provincias patagónicas para plantarse".



"Por eso debemos recordar ese momento que nos llevó a todos los patagónicos a juntarnos con una visión estratégica común: defendernos y celebrar, al mismo tiempo, la invitación de todos los vicegobernadores", subrayó Soria.