De la SEXión en Diputados al llanto: el pedido de disculpas del ya renunciado Juan Ameri tras el escándalo

Tras el escándalo que que envolvió a Juan Ameri, luego de que protagonizara una escena de sexo con su pareja en plena sesión remota, el diputado por el Frente de Todos habló con TN y se quebró al pedir disculpas públicamente.

“Fue grave, realmente. Me hago cargo. Me da mucha vergüenza”, dijo antes de presentar la renuncia a su cargo.

Minutos después de haber protagonizado un verdadero escándalo en plena sesión de la Cámara de Diputados, Ameri habló sobre el bochornoso episodio. “Vivimos en un monoambiente, es muy chico. Aprovechando que estaba caída la sesión, vi que mi pareja salió del baño y le pregunté cómo estaba, por la operación que se realizó hace poco para colocarse prótesis mamarias”, relató a TN.

“En ese momento se sentó conmigo y le di un beso en el seno sin percatarme de que había vuelto la conexión. Fue un momento de intimidad con mi pareja que se filtró. Fue grave, realmente, me hago cargo y me da mucha vergüenza. Me angustia mucho lo que está pasando”, dijo el diputado al quebrar en llanto frente a la cámara.Tras el escándalo que que envolvió a Juan Ameri, luego de que protagonizara una escena de sexo con su pareja en plena sesión remota, el diputado por el Frente de Todos habló con TN y se quebró al pedir disculpas públicamente.

“Fue grave, realmente. Me hago cargo. Me da mucha vergüenza”, dijo antes de presentar la renuncia a su cargo. Minutos después de haber protagonizado un verdadero escándalo en plena sesión de la Cámara de Diputados, Ameri habló sobre el bochornoso episodio. “Vivimos en un monoambiente, es muy chico. Aprovechando que estaba caída la sesión, vi que mi pareja salió del baño y le pregunté cómo estaba, por la operación que se realizó hace poco para colocarse prótesis mamarias”, relató a TN.

“En ese momento se sentó conmigo y le di un beso en el seno sin percatarme de que había vuelto la conexión. Fue un momento de intimidad con mi pareja que se filtró. Fue grave, realmente, me hago cargo y me da mucha vergüenza. Me angustia mucho lo que está pasando”, dijo el diputado al quebrar en llanto frente a la cámara.

“Le pido perdón a la ciudadanía, a mi familia, a mi pareja, por toda esta situación", siguió. "Quiero pedirle disculpas a mi mamá, mis hermanas, a mis hijas, con quienes todavía no hablé, a mis compañeros y compañeras ”, agregó Ameri.

En esa línea, aseguró que se haría responsable de las consecuencias. “Estoy pasando un momento muy difícil pero estoy acá para hacerme cargo”, expresó. “La política tiene estas cosas, donde uno se equivoca, paga. Yo me equivoqué y tengo que pagar. Son errores humanos, hubo compañeros que se han dormido, otros que no se dieron cuenta de que la cámara estaba prendida y se cambiaban la ropa”, comparó.

Por otra parte, el legislador volvió a defenderse de una grave acusación de acoso realizada contra él. “Yo no tengo denuncias por acoso, ni por violencia ni por nada. Esa situación fue una fake news”, se limitó a decir.

La renuncia

Pasada la medianoche, tras las presiones recibidas por parte del presidente de la Cámara de Diputados Sergio Massa, quien le pidió que se hiciera cargo de sus actos en plena sesión, y de prácticamente todo el arco político, Juan Ameri presentó su renuncia.

En la carta de renuncia pidió “disculpas” por su accionar y aseguró que no fue su intención “faltar el respeto”.

“Ante los hechos de público conocimiento, me dirijo a Usted para pedir disculpas por mi conducta durante la sesión especial remota del día 24 de septiembre del corriente. No fue de ningún modo mi intención faltar el respeto a esta Honorable Cámara, a mis pares diputados y diputadas, ni al pueblo salteño que me eligió”, comienza la carta que Ameri envió a Massa.

El escrito concluye, de solo dos párrafos, concluye: “Consciente de la responsabilidad que mi cargo representa, pongo a disposición mi renuncia como diputado nacional, y seguiré trabajando por mi querida provincia de Salta y para que Argentina se ponga de pie”, utilizando para finalizar el slogan del Gobierno nacional.

El jueves, al percatarse de lo que estaba sucediendo mientras hablaba el diputado Carlos Heller, Massa interrumpió la sesión y pidió votar la suspensión del diputado salteño. Además, solicitó crear una comisión que en menos de 60 días definiera si se lo expulsaba o no de su banca, ante la sorpresa de varios legisladores que no sabían de qué se trataba lo que refería el presidente de la Cámara baja.