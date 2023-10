Desde el Frente de Izquierda repudian los planteos negacionistas de la dictadura por parte de los candidatos locales de Milei

El partido político Frente de Izquierda lanzó un comunicado en referencia a las declaraciones del candidato libertario, Javier Milei, en referencia a la dictadura militar, a las cuales los candidatos de la provincia también están haciendo eco:

"Desde el Frente de Izquierda repudiamos expresamente el planteo negacionista de la última dictadura militar que realizó Jalil Colomé, candidato a gobernador por la Libertad Avanza de Catamarca, reafirmando los planteos de Milei.

Los libertarios quieren reinstalar el debate de los dos demonios, que ya está altamente documentado que no existió una guerra, ya que en la Argentina hubo terrorismo de Estado y ese terrorismo fue para imponer un modelo económico que tiene canales de comunicación muy estrechos con los que hoy propone Milei y su banda. Jalil Colomé, con el planteo de que el estado investigue, quiere desconocer las miles de investigaciones y testimonios que se han recaudado reafirmando la posición que condena a la dictadura, como también pretende negar que el dictador Videla, Etchecolatz, “El tigre Acosta” y tantos otros, condenados por delitos de lesa humanidad, se llevaron a la tumba información valiosísima, datos que pueden ser conocidos por la candidata a vicepresidenta Victoria Villarruel.

El partido de Milei no tiene casi nada de liberalismo, y mucho de la rancia derecha conservadora que ansía un avance de las prácticas miserables que predominaron en nuestro país en el pasado.

Llamamos la atención de, en el caso La Libertad Avanza local, no tienen propuestas alguna para la provincia, es pura improvisación electoralera, pero con el peligro de que su líder es un fascista, negacionista y enemigo de los derechos de los trabajadores, un verdadero peligro.

La única lista que levanta los reclamos históricos de Memoria, Verdad y Justicia, por los derechos de los trabajadores, es la que encarna el FITU, con Pedro Saracho en la Capital."

