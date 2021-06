Desesperante: 10 familias viven a la intemperie en Fray Mamerto Esquiú

Son 10 las familias que se encuentran viviendo al pie de la montaña, a la vera de la ruta 1, pasando B° La Planchada en Las Pirquitas. Según relataron a diario La Unión, llevan dos años en esta situación desde que las desalojaron de la ex Residencia de los Gobernadores para comenzar con la construcción del famoso parque acuático de Fray Mamerto Esquiú.

"Esto viene desde hace dos años, primero fuimos al terreno de la ex Residencia de los Gobernadores, se nos dio un espacio, lo limpiamos y nos hicieron sacar con la policía, Infantería, porque el terreno fue cedido para la construcción del parque acuático. Estuvimos deambulando hasta llegar acá que también son terrenos fiscales, ya sinceramente llegamos a un extremo en que nadie tiene donde vivir, llevamos cuatro días acá", relató una mamá que se encuentra viviendo en el terreno al margen de la ruta.

Cabe mencionar que las 10 familias viven en una especie de "habitación" hecha con nylon y horcones. La misma tiene aproximadamente dos metros cuadrados. Sin baño, ni luz ni agua. Cocinan en el fuego y se iluminan con velas. Tampoco cuentan con muchas frazadas porque tienen que usarlas como pared para conseguir abrigar a los niños ante la llegada del frío.

"Ahí dormimos todos juntos, nos juntamos por el frío y la lluvia, pero nos turnamos para dormir: los niños son los únicos que duermen por la noche", explicaron y agregaron que les da bronca lo que están haciendo. "Imaginate, a las tres de la mañana, en el frío, ver a los chicos ahí, te duele", narró una madre con lágrimas en los ojos y agregó que a eso de las cinco de la mañana le comenzó a llover al bebé.

Presentaron notas al Ministerio de Vivienda y Urbanización, a cargo de Fidel Sáenz, pidiendo una solución o mejoramiento habitacional. Algunas mujeres presentan problemas de salud graves como, por ejemplo, patologías cardíacas. También hay una mujer a la que le extrajeron un riñón.

"La Municipalidad de Fray Mamerto Esquiú se lava las manos, por eso queremos que venga Provincia, gente de Vivienda. Ya no esperamos nada del intendente Guillermo Ferreyra", manifestaron.

Por otra parte, los vecinos contaron que el Ejecutivo está construyendo cinco viviendas en la zona para personas cercanas a funcionarios. "Personas que no tienen hijos, ni siquiera tienen familia a cargo", añadieron.

Posteriormente, insistieron en que lo único que piden es una vivienda social o que les cedan el terreno, "que no nos saque la policía, solo nos desalojaron a nosotros, otras personas que se instalaron en terrenos no los sacaron y eso que ellos son porteños y nosotros de Pirquitas". En este marco, señalaron que propusieron pagar aunque sea una mínima cuota por el terreno, pero "nada quieren, es todo contra nosotros".

Además, relataron que el año pasado la policía procedió de manera violenta, imponiéndose con Infantería para echarlos, aunque reconocieron que este año los trataron mejor. Una mamá contó que tiene que esconder a su hijo cada vez que llega la policía porque quedó con ataques de nervios tras el operativo de desalojo que realizaron los efectivos.

En tanto, sostuvieron que en La Planchada los terrenos eran fiscales y tras ocuparlos, los cedieron. "Y a nosotros nos llaman usurpadores, delicuentes, cuando no ocupamos ninguna casa, solo queremos un lugar propio. Nunca hicimos problema, reclamamos de forma pacífica, pero si no nos dan respuestas, haremos corte de ruta para que nos escuchen, parece ser la única forma. No nos vamos a ir de acá, no tenemos donde ir", acotaron.

Finalmente, informaron que hay chicas que piensan prenderse fuego, ya que la situación es desesperante. La mayoría se encuentra sin empleo e indicaron que si bien Ferreyra les prometió trabajo a algunos, los "tiene con vueltas". Las familias están ubicadas a la vera de la ruta 1, pasando el barrio La Planchada y la entrada de Villa Las Pirquitas, a 300 metros, aceptan todo tipo de donaciones que puedan realizar, pero solicitan la inmediata asistencia del Gobierno provincial.