Diputados aprobó por unanimidad el proyecto de Zona Franca para Tinogasta

La Cámara de Diputados aprobó por unanimidad y con modificaciones el proyecto de ley que busca avanzar en la creación de una Zona Franca en la provincia, durante la 16.° sesión ordinaria del cuerpo legislativo. La iniciativa apunta a impulsar el desarrollo productivo, comercial y económico de Catamarca, en una discusión que puso en primer plano las posibilidades de crecimiento de la región y la necesidad de alcanzar acuerdos sobre la implementación del proyecto.

Uno de los principales cambios incorporados al texto fue la eliminación de una referencia a una ubicación puntual para el emplazamiento de la Zona Franca. En su lugar, la propuesta aprobada establece al departamento Tinogasta como ámbito para su desarrollo, sin determinar de manera definitiva el lugar donde funcionará.

Esta modificación deja abierta la posibilidad de avanzar en las gestiones necesarias para establecer la localización concreta del emprendimiento. De esta manera, el proyecto delimita el departamento en el que se desarrollará la iniciativa, pero posterga la definición de su emplazamiento definitivo.

Durante la sesión se analizaron las distintas posiciones y planteos relacionados con el desarrollo de Tinogasta y Fiambalá, con la búsqueda de una alternativa que permita potenciar las posibilidades productivas y comerciales de la región. La iniciativa también contempla las gestiones que deberá realizar el Poder Ejecutivo Provincial ante las autoridades competentes para avanzar en su implementación.

Tras la aprobación en Diputados, el proyecto deberá regresar al Senado para continuar su recorrido legislativo y obtener la sanción definitiva.

Natalia Ponferrada y el impacto económico

La diputada provincial Natalia Ponferrada, presidenta de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte, destacó la relevancia económica de la propuesta y la definió como una iniciativa de largo recorrido para la provincia.

"La puesta en marcha de Zona Franca se consolida como uno de los proyectos económicos más importantes para el desarrollo productivo regional y la generación de nuevas oportunidades. Un anhelo de muchos años", expresó.

Sus declaraciones pusieron el foco en la dimensión productiva del proyecto y en las expectativas vinculadas con la posibilidad de generar nuevas oportunidades para la región. La aprobación legislativa representa un avance dentro de ese proceso, aunque todavía resta completar el tratamiento parlamentario y definir los pasos necesarios para su puesta en marcha.

La discusión desarrollada en la Cámara también estuvo atravesada por las diferentes posiciones políticas respecto de las condiciones que pueden favorecer la actividad económica, el papel de la inversión privada y la necesidad de sostener acuerdos para impulsar iniciativas que trasciendan las diferencias partidarias.

La Libertad Avanza y los incentivos

El diputado provincial de La Libertad Avanza Francisco Monti remarcó el trabajo realizado en comisión y la importancia del diálogo entre los distintos sectores para avanzar en el tratamiento de la iniciativa.

Al exponer su posición, vinculó las condiciones para el desarrollo económico con los incentivos a la actividad privada y sostuvo: "A mejor clima de incentivos, más trabajo, más comercio, más industria. No vengo a sembrar grietas. Este debate espero que comprendamos que bajar impuestos es bueno". El legislador hizo hincapié en la necesidad de construir consensos durante el debate y planteó su postura sobre la relación entre los incentivos económicos, la generación de empleo y el crecimiento de las actividades comerciales e industriales.

Por su parte, el diputado Mateo Manti, presidente de la bancada de La Libertad Avanza, sostuvo que la generación de empleo depende de las condiciones en las que se desenvuelve el sector privado.

"El empleo genuino lo genera el sector privado cuando tiene la libertad de invertir y producir", afirmó. Ambas intervenciones incorporaron al debate la perspectiva de ese espacio político sobre el papel de la inversión, la producción y las condiciones económicas necesarias para promover la creación de puestos de trabajo.

Zona Franca como política de Estado

Desde la Unión Cívica Radical, el diputado Luis Fadel destacó la importancia de sostener la iniciativa más allá de las diferencias entre los espacios políticos. Su planteo se concentró en la necesidad de dar continuidad a los proyectos que buscan generar oportunidades laborales para los habitantes de la región.

"Es importante que sea una política de Estado, como lo es generar trabajo para fiambalenses y tinogasteños. Estos proyectos superan la división política", señaló. Fadel puso así el acento en el alcance territorial de la propuesta y en la posibilidad de que la Zona Franca se convierta en una iniciativa sostenida más allá de las diferencias partidarias. En su intervención, la generación de trabajo para los habitantes de Fiambalá y Tinogasta apareció como uno de los objetivos centrales que justifican la continuidad del proyecto.

La discusión legislativa, por lo tanto, no se limitó a la definición del ámbito geográfico de la Zona Franca, sino que también incluyó posiciones sobre las condiciones necesarias para promover la actividad productiva y sobre la conveniencia de construir acuerdos políticos en torno a una iniciativa de largo plazo.

Ledesma defendió las gestiones

El diputado provincial Juan Carlos Ledesma, presidente del bloque del Frente de Todos, destacó las gestiones realizadas para introducir modificaciones al proyecto y alcanzar los consensos necesarios para avanzar con su tratamiento.

"Desde nuestro bloque entendimos la importancia de avanzar con esta iniciativa. Por eso, realizamos gestiones junto a la presidenta de la Comisión de Industria, Comercio, Turismo y Deporte, la compañera Natalia Ponferrada, la presidenta de la Cámara de Diputados y el Poder Ejecutivo Provincial, a través del ministro de Gobierno, Alberto Natella, y del gobernador Raúl Jalil, para introducir las modificaciones necesarias en este proyecto de ley", expresó.

En su intervención, Ledesma también se refirió a los antecedentes de la propuesta y a las gestiones realizadas por el Gobierno provincial ante las autoridades nacionales.

"La Zona Franca es el resultado de las gestiones del gobernador ante Nación y es un proyecto que pasó más de 15 años sin ser tratado. En este proceso, se avanzó a través del diálogo y el Gobernador habló con los pobladores de Fiambalá comprometiéndose a que este proyecto tendrá su sede en ese municipio", afirmó.

El legislador sostuvo así que la iniciativa es resultado de gestiones que, según indicó, fueron impulsadas por el gobernador Raúl Jalil ante Nación y de un proceso de diálogo que incluyó a pobladores de Fiambalá.

Su exposición también introdujo una cuestión vinculada con la localización futura del emprendimiento. Mientras el texto aprobado establece a Tinogasta como ámbito de desarrollo y deja abierta la ubicación definitiva, Ledesma señaló que el gobernador se había comprometido con los pobladores de Fiambalá a que el proyecto tendrá su sede en ese municipio.

El proyecto vuelve al Senado

Con las modificaciones incorporadas y la aprobación de la Cámara de Diputados, la iniciativa deberá regresar al Senado para su tratamiento y sanción definitiva. Ese paso es necesario para completar el recorrido legislativo antes de que el proyecto pueda convertirse en ley.

Los principales puntos del texto aprobado son:

Ámbito de desarrollo: el departamento Tinogasta.

Ubicación definitiva: no se estableció un emplazamiento puntual.

Objetivo: impulsar el desarrollo productivo, comercial y económico de Catamarca.

Gestiones pendientes: el Poder Ejecutivo Provincial deberá avanzar ante las autoridades competentes para su implementación.

Próxima instancia legislativa: el regreso del proyecto al Senado para su tratamiento y sanción definitiva.

La aprobación unánime marcó un avance para la iniciativa, aunque la discusión sobre su localización continúa abierta. El texto delimita a Tinogasta como ámbito para desarrollar la Zona Franca, mientras que las intervenciones de los legisladores reflejaron diferentes argumentos sobre el papel de la inversión, los incentivos económicos, la generación de empleo y los compromisos asumidos con Fiambalá.

Otros proyectos

Además del tratamiento de la Zona Franca, durante la sesión se avanzó con otras iniciativas legislativas relacionadas con la modernización de trámites docentes, el acompañamiento integral de estudiantes y la digitalización de concursos en los Institutos de Educación Superior de Catamarca.

Una de ellas fue el proyecto del diputado Jorge Exequiel Moreno, que obtuvo media sanción y establece la digitalización de las inscripciones y reinscripciones ante las Juntas de Clasificación Docente. La propuesta busca facilitar los trámites y evitar traslados innecesarios, especialmente para quienes residen en el interior provincial.

También obtuvo media sanción la iniciativa de la diputada Natalia Herrera, que propone crear el Programa de Gabinetes Psicosaludables. El objetivo del programa es brindar asistencia interdisciplinaria y promover el bienestar físico, psicológico y social de los estudiantes en las escuelas.

Por último, recibió media sanción el proyecto de la diputada Josefina del Valle Herr, que plantea la creación de un Portal Docente, una plataforma digital unificada para las inscripciones a concursos docentes en los Institutos de Educación Superior de Catamarca.

De esta manera, la 16.° sesión ordinaria combinó el avance de una iniciativa económica de alcance regional, cuyo tratamiento continuará en el Senado, con proyectos educativos orientados a simplificar procedimientos administrativos, fortalecer el bienestar estudiantil y unificar digitalmente las inscripciones a concursos docentes.