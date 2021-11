Diputados oficialistas piden que Macri precise a qué bancos se derivaron recursos del FMI

Diputados del Frente de Todos (FdT) pidieron que el expresidente Mauricio Macri informe a qué bancos comerciales se derivaron los recursos del crédito por $45 mil millones otorgados por el FMI, tras las afirmaciones del exmandatario sobre el destino que tuvo ese préstamo acordado con el organismo financiero internacional.



La vicepresidenta del bloque del Frente de Todos, Cecilia Moreau, pidió que Macri brinde precisiones sobre el destino de esos recursos del préstamo del FMI a través de una publicación en las redes sociales.



"¿A qué bancos comerciales le dio Macri los 45 mil millones del Fondo? ¿De cuánto fueron las comisiones?”, preguntó Moreau desde su cuenta en Twitter.

Macri afirmó el domingo en el canal en español CNN que "la plata del FMI la usamos para pagar a los bancos comerciales que se querían ir porque temían que vuelva el kirchnerismo".



En tanto, el presidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Carlos Heller (FdT), señaló que Macri "es un mentiroso serial" y sostuvo que durante su gobierno "estaban todos los canales abiertos para concretar la fuga" de capitales al referirse a las afirmaciones del exmandatario sobre el uso que se hizo de la deuda contraída con el Fondo Monetario Internacional (FMI).



"Macri es un mentiroso serial. Estaban abiertos todos los canales para la fuga. Los que vinieron a hacer bicicleta financiera se querían ir porque se dieron cuenta de que Argentina no iba a poder pagar. Entonces él le fue a pedir al FMI", señaló Macri en declaraciones a C5N.



Por su parte, la diputada porteña Mara Brawer dijo que "Argentina merece y necesita que Macri dé explicaciones: ¿A qué bancos comerciales le dio los 45 mil millones del FMI? Una deuda que heredan hasta nuestros bisnietos y que nos quita recursos para salud, educación e infraestructura”, afirmó la diputada porteña



A su vez, la diputada y candidata a su reelección Vanesa Siley (FDT) dijo que "no fue un tropezón, no fue un error, fue un préstamo político” y destacó que “queremos saber cuáles son los bancos comerciales a los que Macri les pagó los 45 mil millones del Fondo y de cuánto fueron las comisiones”.



En tanto, la mendocina Marisa Uceda escribió en sus redes sociales: “Macri confesó que usaron los 44 mil millones de dólares del FMI para dárselos a los bancos. Lxs argentinos y argentinas queremos saber ¿A qué bancos comerciales le dio los millones del Fondo? ¿De cuánto fueron las comisiones?”.



A su vez, la legisladora rionegrina Graciela Landriscini, afirmó que “Macri confesó que usaron los 44 mil millones de dólares del FMI para dárselos a los bancos” .



En tanto, el diputado del FDT de Santa Fe Germán Martínez expresó “Quiero ver a Macri en el Congreso explicando qué hizo con la plata del FMI. A qué bancos se la dio. A quién se la dieron esos bancos. Qué empresas y qué particulares se beneficiaron. Tiene que dar todas las explicaciones que no quiso dar en 2018 y 2019”.



La diputada por Salta Alicia Figueroa pidió que la oposición explique a que bancos Macri les dio la plata del FMI. “Queremos saber cuánto les dio y para qué”.