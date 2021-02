Diputados oficialistas se solidarizaron con las Mujeres Radicales

Diputados oficialistas expresaron a través de las redes sociales su solidaridad con la Mujeres Radicales tras la decisión del Tribunal de Conducta de suspender temporalmente la asunción de las Mujeres Radicales que había cuestionado la candidatura de Roberto Gómez para presidir el Comité Capital, por la denuncia que enfrenta por abuso sexual.

“Siempre fuimos respetuosas de la vida interna de los partidos políticos. Pero no podemos soslayar lo que está sucediendo en el principal partido de oposición, porque con un criterio oscurantista propio de la inquisición, el Tribunal de Disciplina de la UCR, ordeno a la Junta Electoral no oficializar las candidaturas de aquellas Mujeres Radicales que se opusieron a que un dirigente denunciado penalmente por abuso sexual, ocupara un cargo partidario. Rechazamos todo intento de disciplinamiento y silenciamiento de las mujeres políticas, cualquiera sea el partido en el que militan, y nos solidarizamos con aquellas militantes y dirigentes sobre las que hoy se descarga la fuerza irracional de los criterios patriarcales y machistas” manifestó la Presidenta de la Cámara de Diputados, Cecilia Guerrero.

Por su parte el diputado provincial del mismo arco político, Juan Denett posteó: “Más allá de las ideologías partidarias siempre se encuentran los valores humanos, y no hay nada más humano que la empatía. Quiero expresar mi máxima solidaridad a las 7 mujeres radicales que por ser valientes y defender su postura contra la candidatura de un dirigente denunciado por un delito contra la integridad sexual, fueron violentadas políticamente por el tribunal de disciplina de su partido.

Esto es lo que no hay que permitir en ninguna institución partidaria, ni en ningún otro sitio. No debemos naturalizar que el patriarcado sigue intentando disciplinar a las mujeres cuando deciden decirle basta y no seguir sus mandatos u órdenes”.