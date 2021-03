Diputados radicales denunciaron que el Gobierno provincial debilita la salud pública y favorece la salud privada

El bloque de diputados provinciales pertenecientes a la Unión Cívica Radical (UCR) emitió un documento para alertar sobre "las aviesas maniobras que desde el gobierno de la provincia están dirigidas a poner en jaque el sistema de salud pública". Según los legisladores, el Ejecutivo provincial está provocando "el derrumbe de la estructura hospitalaria y propiciando un escenario favorable al rentable negocio privado en un desembozado conflicto de intereses".

En este sentido, los radicales expresaron que el Gabinete encabezado por el gobernador Raúl Jalil está ejecutando un plan "orquestado" que comenzó a ponerse en marcha en 2011 "como parte del pacto de la sociedad por conveniencia que desde entonces gobierna Catamarca". Este operativo, según declararon los diputados opositores, tiene como objetivo beneficiar la salud privada a costa del desmantelamiento y debilitamiento de la estructura sanitaria estatal.

"No es inoperancia, tampoco desidia, es claramente inacción estudiada y premeditada con el único propósito de provocar el déficit del sistema de salud público, uno de cuyos emblemas y paradigmas es el mencionado nosocomio y al que desde que llegaron al poder han sometido a la decadencia, olvido y destrucción funcional, operativa y edilicia", acotaron y agregaron a continuación: "Un establecimiento que, inaugurado en los '90 con recursos propios y por administración, fue ejemplo y modelo en el Noroeste Argentino".

Posteriormente en la misiva vuelven a insistir en que la Provincia, a través del "desmantelamiento y la desinversión" que padece el sistema de salud público, ejecuta "un plan dirigido a potenciar el monopolio de la salud en manos de grupos económicos perfectamente identificados".

En tanto, indicaron las falencias que estaría teniendo el hospital San Juan Bautista actualmente: "No están funcionando las calderas, tienen una sola hornalla para cocinar, no tienen heladera, improvisaron un freezer, las instalaciones están invadidas por cucarachas y otros insectos, las condiciones higiénicas son deplorables y los focos infecciosos proliferan; hay un solo lavarropas en el que se mezcla todo, llueve y se inunda porque los techos tienen filtraciones por todos lados, atan lo que se rompe con alambre, no tienen agua, lavan los alimentos con una manguera y el servicio de energía eléctrica es precario".

Asimismo, señalaron que a los problemas edilicios se suma la falta de recursos humanos, particularmente enfermeras, enfermeros, anestesistas, personal de limpieza, mucamas y la carencia de equipamiento, instrumental e insumos básicos.

"Hay un estado caótico ante la indiferencia e insensibilidad del gobierno que no escucha, no atiende los reclamos y por ende no ofrece respuestas y soluciones. No olvidemos que en el deteriorado y derruido HSJB hay pacientes con Covid-19", mencionaron los legisladores provinciales.

Además, recordaron que en julio del año pasado uno de los convenios que el gobernador Raúl Jalil firmó con el entonces ministro de Salud, Ginés González García y la secretaria de Provincias del Ministerio del Interior, Silvina Batakis, fue por 1 millón de dólares para el sistema de salud, más 90 millones de pesos que iban a ser destinados a un vacunatorio. En este contexto, la oposición expresó que "un aporte a la transparencia en el manejo de los fondos públicos sería que se informe oficialmente al respecto".

Finalmente, setenciaron que no se debe olvidar que parte del desmantelamiento del HSJB sucedió cuando armaron el Malbrán con personal y recursos del San Juan Bautista, "sin que se sepa el destino de los millones enviados por la Nación para levantar el Malbrán".

"Por todo lo expuesto, este Bloque se compromete a agotar todas las vías para que la justicia dilucide y dictamine las responsabilidades de este desastre sanitario de la provincia de Catamarca", concluyeron.