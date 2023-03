Diputados:Ginocchio dijo que hay datos de mejora económica y lamentó que los opositores estén cautivos de sus opiniones

La diputada Silvana Ginocchio (FdT) participó ayer como oradora en el informe que dio el jefe de Gabinete Agustín Rossi, señaló datos económicos que hablan de mejora de empleo y de actividad, y lamentó que los legisladores de Juntos por el Cambio estén “cautivos de sus opiniones” en lugar de analizar la realidad.

“No son capaces de evaluar los datos que son de conocimiento público -señaló Ginocchio-. La economía viene recuperándose. Tenemos un dinamismo en la creación de puestos de trabajo. Como catamarqueña reafirmo que hay una reactivación federal y que viene del interior. En ramas muy importantes, la construcción, la minería la industria”.

En sus respuestas a las críticas opositoras, la diputada afirmó que “a nivel nacional la industria logró el nivel de producción más alto de los últimos 5 años, que ha crecido un 10,1 respecto de febrero 2019. Hay una disminución de la desocupación, que ahora es la segunda más baja de los últimos 20 años”.

“Entonces hay datos concretos que vienen de la misma actividad económica que se está generando”.

Ginocchio completó: “Compleja situación, dificultades, es verdad. Pandemia, guerra, sequia, endeudamiento, también. No obstante, tenemos datos que son alentadores”.

También se refirió a nuestra provincia: “Como catamarqueña quería reafirmar con mucho orgullo que la provincia lidera la tasa de creación de empleo privado registrado en todo el país. Esto también reconoce políticas articuladas. No hace mucho, en una reunión del norte grande se creó la Agencia de Ciencia y Técnica para la innovación, es muy importante para el país, porque habla de federalizar la ciencia para transformar los procesos productivos. Catamarca y La Rioja tienen un programa de fomento industrial, de promoción del sector textil, y del calzado, que ha generado muchos puestos de trabajo”.

“Si nos referimos a la minería -continuó-, también es otro importante motor de crecimiento y recuperación económica que, contrariamente a lo que muchos dicen, deja en el país un 80 por ciento de lo que se produce. Tanto en lo impositivo, en los salarios, en toda la cadena de los proveedores. Es un importante reactivador de la economía que lleva 28 meses consecutivos de creación de puestos de trabajo”.

“Creo que son datos a tener en cuenta, por eso decía esto de estar cautivos de una opinión que no se relaciona con los datos concretos”, resumió Ginocchio.

Monotributo tecnológico: “que los argentinos seamos protagonistas del desarrollo que necesitamos”

El día anterior, Ginocchio intervino en el debate de la Cámara Baja, en el que se aprobó el “Régimen Simplificado y Régimen Cambiario para Pequeños Contribuyentes Tecnológicos” impulsado por el Gobierno, que permitirá a los trabajadores tecnológicos monotributistas -los llamados “monotech”- facturar y cobrar en moneda extranjera.

La iniciativa apunta a que profesionales independientes de la Economía del Conocimiento puedan exportar sus servicios y cobrar por su trabajo en moneda extranjera hasta un tope de 30.000 dólares anuales, sin verse obligados a liquidar esas divisas en el Mercado Libre de Cambios, a cambio del pago de una cuota "Monotech" de acuerdo a un esquema de escalas diferenciadas.

Ginocchio dijo que el proyecto “busca brindar un marco normativo para un sector clave porque es una rama que va teniendo mejor desempeño por su potencial exportador. Y también reconocer que, dentro de la economía global, existe esta demanda de actividades y servicios, y que Argentina tiene los talentos que exportamos”.

Señaló que “el Estado nacional y provincias como Catamarca vienen diseñando estrategias focalizadas en incorporar la innovación el conocimiento en los sistemas productivos. Esto reconoce políticas públicas que tienen que ver con este eslabón de la ciencia y la tecnología. Hemos aprobado leyes como la de nanotecnología, la de economía del conocimiento, programas, tenemos acuerdos público-privados por ejemplo en Catamarca”.

Ginocchio agregó: “Como soy de Catamarca, me voy a referir a Catamarca. Es cierto que las empresas de software han tenido un gran crecimiento, incluso nuestra provincia ha tenido casi un 90 de incremento de creación de empleo en esta área, casi el mayor porcentual del país. Pero también es verdad que hay una enorme capacitación, fruto de políticas públicas, de jóvenes que se están capacitando en economía del conocimiento, como programadores, habilidades digitales, y tenemos 600 jóvenes que van a entrar a capacitarse en estas tecnologías”.

Ginocchio subrayó que “nosotros como espacio político (el FdT) nos ubicamos del lado de la producción con innovación, del desarrollo social, del trabajo, muy alejados de la especulación financiera, de las especulaciones de ciertos sectores políticos, de la mentira que tanto confunde a la sociedad. Estamos del lado de lo que la gente necesita, resolver problemas concretos como este proyecto monotech. Pretendemos que los argentinos y argentinas sean protagonistas de este desarrollo que necesitamos”.