Dos gobernadores del PRO apoyaron eliminar las PASO tras su viaje a París con Milei

Los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, ratificaron este domingo su respaldo a la eliminación de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), tras regresar de la gira por Francia que compartieron con el presidente Javier Milei.

Ambos dirigentes plantearon que el sistema electoral debe revisarse y sostuvieron sus posiciones a partir de la experiencia de sus respectivas provincias. El debate se da mientras el Gobierno nacional busca apoyos para avanzar con una reforma electoral de cara a los comicios de 2027.

Frigerio cuestionó la cantidad de elecciones previstas para 2027

Frigerio advirtió que, si se mantienen las primarias y se suman las elecciones provinciales y nacionales, algunos ciudadanos podrían tener que votar hasta cinco veces durante 2027.

"Yo creo que en este momento, donde hay tanta grieta entre la ciudadanía y la política, obligar a la gente a ir a votar cinco veces en algunos casos durante 2027 es tirar demasiado de la piola", afirmó en diálogo con Radio Splendid.

El gobernador entrerriano consideró que "no están dadas las condiciones" para sostener un calendario electoral de esas características. También recordó que en los últimos comicios participó poco más del 60% del electorado.

"La política tiene que volver a escuchar a la gente. Parte de la reconciliación con la gente es que la política no esté todo el tiempo hablando de elecciones", agregó.

Torres, por su parte, sostuvo que Chubut ya eliminó las PASO y que mantendrá esa postura en la discusión nacional.

En declaraciones a Radio Mitre, defendió el sistema electoral de su provincia, que incluye ficha limpia para cargos ejecutivos y boleta única de papel. "El activo más importante en la política es la coherencia", afirmó, y consideró que ese modelo debería replicarse a nivel nacional.

Conversaciones informales sobre la reforma electoral

Aunque respaldó la iniciativa, Frigerio aclaró que durante el viaje no hubo una reunión formal entre todos los gobernadores para discutir la reforma electoral.

Sin embargo, reconoció que el tema surgió en conversaciones informales. En ese contexto, contó que dialogó con el jefe de Gabinete, Diego Santilli, y con dirigentes cercanos a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

El mandatario entrerriano también vinculó el debate electoral con las negociaciones políticas que comienzan a delinearse de cara al próximo año. Según explicó, en algunas provincias ya se discute si las fuerzas políticas competirán en acuerdos electorales con el oficialismo nacional o por separado.

Frigerio aclaró que esa relación entre las negociaciones electorales y el avance de la reforma es una interpretación personal, aunque consideró que ambas discusiones podrían avanzar en paralelo.

El balance de la gira de Milei por París

Frigerio también se refirió a la Argentina Week en París, en la que participó junto a otros gobernadores y el presidente Milei. Según relató, durante los encuentros con inversores extranjeros le llamó la atención que las principales dudas estuvieran relacionadas con la continuidad del rumbo económico y no con medidas puntuales.

"Me sorprendió el interés en Argentina, había muchos inversores. Y también me sorprendió que el principal cuestionamiento o temor de los inversores no pasara por alguna cuestión puntual del plan económico, sino por la política, por la posibilidad de sostener este rumbo en el tiempo", señaló.

En esa línea, destacó la presencia de los gobernadores en la comitiva presidencial y consideró que su participación transmitió una señal de respaldo a la orientación económica del Gobierno.

"Fue muy llamativo el hecho de que en una comitiva nacional se hayan sumado 14 gobernadores, de alguna manera planteando que el norte no se toca. Frente a la incertidumbre fue una cuestión bastante contundente", sostuvo.

Por último, el gobernador defendió el rumbo fiscal de la administración nacional y afirmó que Argentina avanzó en dos problemas estructurales que, a su entender, limitaron el crecimiento durante décadas: el déficit de las cuentas públicas y la restricción externa.

"Argentina tuvo dos restricciones para crecer durante el último medio siglo: el déficit de las cuentas públicas y la restricción externa. Esto ha sido una constante y en estos dos aspectos se ha avanzado muchísimo", concluyó.