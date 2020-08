Duhalde, tras afirmar que no habrá elecciones en 2021: Digo lo que pienso y no me arrepiento

Luego de afirmar en la noche del lunes que en laArgentina no podrían celebrarse las elecciones legislativas del 2021 y pronosticar un posible golpe de Estado, el expresidente Eduardo Duhalde reafirmó este martes sus dichos: “Digo lo que pienso y no me arrepiento”.

Las palabras de Duhalde generaron un fuerte repudio en todo el arco político. Oficialistas y opositores cuestionaron que el exmandatario hablara de la posibilidad de un nuevo gobierno militar.

Sin embargo el exmandatario reafirmó sus palabras: “Digo lo que pienso y no me arrepiento. No nos damos cuenta de lo que pasa en la sociedad, sobre todo en la sociedad pobre”. Y respecto a un posible golpe de Estado, señaló: “Por el deterioro social llega una anarquía con olor a sangre”.

El exmandatario, que estuvo a cargo del Ejecutivo entre 2002 y 2003, señaló el lunes en Animales Sueltos que “es ridículo que piensen que va a haber elecciones” y dijo que prevé un escenario “peor al 'que se vayan todos'” del2001 por el agravamiento de la crisis social y económica. En este sentido dijo que la de Alberto Fernández es “la más compleja de las presidencias”, por la crisis que genera el coronavirus.

Consultado sobre si con sus dichos sobre un posible golpe de Estado se refería al macrismo, el dirigente respondió: “Conozco a los otros y no son enemigos. Son gente que están en otra posición. He hablado con Alberto (Fernández) sobre esto”.

Hay deterioro social, no todos comen todos los días, la gente está desesperada; se van a matar no por una bicicleta, sino por un bizcocho”, agregó en diálogo con radio 10 el exjefe de Estado que se mostró visiblemente preocupado por la situación social y económica.

Críticas del arco opositor

Los dichos de Duhalde parecen haber cerrado la grieta entre oficialistas y opositores ya que dirigentes de diversos espacios cuestionaron sus dichos. Uno de los primeros en hacerlo fue Leandro Santoro, legislador porteño y asesor presidencial, que no dudó en afirmar que el expresidente “perdió los frenos” y dijo una “cosa gravísima”.

Martín Insaurralde, intendente de Lomas de Zamora, habló en Radio 10 y señaló: “La Argentina ha consolidado una democracia del 83 a la fecha. No comparto bajo ninguna circunstancia lo que dijo Duhalde”.

Por su parte el diputado provincial de Juntos por el Cambio Daniel Lipovetzky consideró “muy graves” los dichos de Duhalde. “Sobre todo porque los dice un expresidente”, sostuvo. “En Argentina no hay lugar para golpes de estado. Y si a algún iluminado antidemocrático se le ocurriera intentarlo,ahí estaremos defendiendo la democracia,las instituciones y la celebración de elecciones”, agregó.

Las críticas, incluso, llegaron desde la Coalición Cívica ARI. Su titular Maximiliano Ferraro, calificó de “irresponsable, grave y repudiable” los dichos del Duhalde. “Entre todos los argentinos debemos estar unidos en la no violencia y defender el imperio de la Constitución Nacional, garantizar la República y la democracia”, afirmó.