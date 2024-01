Dura advertencia del Gobierno a la oposición: El mercado podría pasar facturas

El vocero presidencial, Manuel Adorni, presionó a la oposición para que apruebe la Ley Ómnibus en el Congreso: “El mercado podría pasar facturas por desprolijidades de la política”. El funcionario hizo estas declaraciones en conferencia de prensa en Casa Rosada, previo al inicio del tratamiento del megaproyecto de reformas en comisiones de Diputados.

Adorni planteó: “En los últimos días vimos alguna repercusión en la cotización de los tipos de cambio financieros, a partir de rumores de desacuerdos con algunos puntos de la Ley Ómnibus, sumado a los amparos contra el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) de desregulación económica, que generaron que los dólares financieros salten de $900 a $1200″.

El vocero presidencial le envió un fuerte mensaje a la oposición en el Congreso: “Nosotros hacemos nuestra parte, ahora necesitamos que la política haga su parte, estamos convencidos hacia dónde vamos, el que se apruebe o no depende del Congreso y de la política allí representada, las reformas son necesarias para evitar el desastre, y lo que pasó con el dólar puede ser una muestra gratis de que lo que podría pasar si la política no acompaña el cambio”.

Adorni aclaró que aunque no puede predecir las consecuencias de un eventual rechazo de la Ley Ómnibus en el Congreso entienden que “algunos rumores, sumado a los amparos, hicieron que el mercado pase factura”: “Entendemos que en la situación dramática por la que atraviesa el país, la Ley Ómnibus y el DNU son piezas necesarias para salir de la decadencia”.

El vocero presidencial dijo en esta línea: “Nos cuesta comprender determinadas posiciones, cuando vivimos una situación decadente, cuál es la postura de quienes no quieren el cambio, que es lo que eligió la gente, cuál es razón para no acompañar el cambio profundo, cuando hay que cambiar de cuajo a la Argentina, la ley propone ese camino y su aprobación depende del Poder Legislativo, no del Ejecutivo”.

Adorni consideró además que el DNU de desregulación de la economía “no presenta aspectos inconstitucionales” y dijo que el Gobierno “está en un camino de entendimiento” para que se apruebe la Ley Ómnibus: “Si no se aprueba la ley no vamos a salir de la pobreza; no recibiremos inversiones ni podremos superar la encerrona inflacionaria. En ese caso vamos a seguir en la decadencia”.

El vocero presidencial ratificó, en línea con las declaraciones del titular de la Cámara de diputados, Martín Menem:“Estamos abiertos al diálogo, toda sugerencia que mejore en materia de libertad por la Ley Ómnibus va a ser escuchada, sería soberbio no entender que puede haber mucho por mejorar en materia de libertad, pero la ley no se negocia”.