Dusso presentó un proyecto para permitir acceso de mascotas a lugares públicos y comercios

Este jueves ingresó al Concejo Deliberante de la Capital, el Proyecto de Ordenanza “Lugar Amigable con las Mascotas”, autoría del concejal Juan Pablo Dusso, que promueve el acceso de mascotas a lugares públicos y comercios. También tomaron estado parlamentario los siguientes proyectos: modificación al Proyecto Tenencia Responsable de Animales Domésticos, que pasará a denominarse “Protección Integral de Animales No Humanos”y “Obleas de Estacionamiento”.

Durante su alocución, el Concejal explicó que el proyecto “Lugar Amigable con las Mascotas” propone declarar lugares y comercios como "amigables con las mascotas", a fin de fomentar la convivencia responsable entre los dueños de mascotas y el resto de la comunidad. Los establecimientos deberán cumplir con los requisitos establecidos en la ordenanza a fin de proporcionan un ambiente seguro y respetuoso para todos los visitantes, promoviendo normas de comportamiento y convivencia responsables.

Estos establecimientos deberán ofrecer áreas de descanso, hidratación y recreación, contribuyendo al bienestar físico y emocional de las mascotas. Dusso comentó que la declaración de lugares y comercios como "amigables con las mascotas" no solo reconoce su compromiso con la comunidad de dueños de mascotas, sino que también incentiva a otros establecimientos a cumplir con los requisitos a fin de poder obtener beneficios, entre lo que mencionó la exención o reducción de tasas municipales, que motivarán a los comercios a adoptar prácticas amigables con las mascotas.

Protección Integral de Animales No Humanos

Por otra parte, Dusso habló sobre las modificaciones del proyecto “Tenencia Responsable de Animales Domésticos” que pasará a llamarse “Protección Integral de Animales No Humanos” y destacó que el objetivo de la iniciativa sigue siendoel de generar conciencia en los vecinos y vecinas sobre la protección integral de los animales no humanos, velar por su vida, bienestar, salud y la preservación de todas las especies, promoviendo el conocimiento acerca de los derechos de los animales no humanos, la participación y la organización de la ciudadanía.

El Concejal, mencionó la importancia de fomentar la convivencia armónica de todos los habitantes del municipio, preservando la salud pública, evitando enfermedades zoonóticas y el maltrato animal. El proyecto también contempla la realización de actividades registrales y de control de animales domésticos; campañas para la castración quirúrgica y gratuita; creación del registro municipal de animales no humanos; un sitio web; la creación del Registro Municipal de Hogares Transitorios de forma voluntaria y la creación del Registro Municipal de Adoptantes de Animales no Humanos de la Ciudad. Además, incluye la creación de las guardias veterinarias de animales domésticos, a fines de instrumentar un mecanismo para disponer de atención los días domingo, feriados y en horario no comercial, con el objeto de asistir a los animales de la Ciudad, los honorarios profesionales que emanen dichas guardias veterinarias serán costeados por los clientes que requieran el servicio. Continuará vigente la aplicación de multa a quienes infligieran malos tratos o actos de crueldad a los animales.

Obleas de Estacionamiento

Finalmente, el concejal Dusso se refirió al proyecto “Obleas de Estacionamiento” y afirmó que el mismo tiene como objetivo principal abordar la problemática que enfrentan los frentistas de las calles residenciales de la Ciudad, en particular durante la celebración de eventos y festividades como la reconocida Fiesta Nacional e Internacional del Poncho. Durante este periodo, los vecinos se ven afectados por la llegada de personas ajenas a su barrio quienes cobran tarifas por estacionar vehículos frente a los domicilios de los frentistas señaló.

El edil agregó que esta situación genera una serie de inconvenientes a los vecinos y vecinas residentes por tal motivo propone disponer de lugares adecuados y la identificación vehicular a través de las obleas que serán emitidas por el Municipio. Dichas obleas serán otorgadas exclusivamente a los frentistas en la zona designada y deberán cumplan con ciertos requisitos establecidos en la ordenanza.

En el caso de los turistas será otorgada a los visitantes no residentes del municipio, según establecido en la Ordenanza 4447/08 que está en vigencias. Y para casos particulares, podrán otorgarse obleas adicionales para situaciones especiales, como proveedores de servicios domiciliarios, personal de salud, personas con discapacidad, entre otros. Estos casos serán evaluados y determinados por la autoridad competente del Municipio.