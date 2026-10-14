Dusso y el Senado respaldaron a la UNCA ante la crisis presupuestaria

El vicegobernador de Catamarca, Rubén Dusso, junto a un amplio bloque de senadoras y senadores provinciales, mantuvo una reunión institucional en la sede de la Vicegobernación con las máximas autoridades de la Universidad Nacional de Catamarca (UNCA), decanos, representantes de los gremios docentes y no docentes, y referentes del estudiantado. El encuentro tuvo como eje central la crítica situación económica y presupuestaria que atraviesa la casa de altos estudios, en un contexto marcado por las dificultades que genera el recorte de fondos para sostener su funcionamiento.

La convocatoria reunió a representantes de distintos sectores vinculados con la actividad universitaria y del Poder Legislativo provincial, con el propósito de abordar las consecuencias del desfinanciamiento y analizar la necesidad de trabajar de manera articulada frente a los problemas que afectan a la institución.

Durante la reunión, las autoridades universitarias expusieron el impacto negativo que la reducción de recursos provoca en diferentes áreas de la UNCA. Entre los aspectos señalados se encuentran el funcionamiento académico, las actividades operativas y la situación salarial, dimensiones que forman parte del sostenimiento cotidiano de la institución y de su capacidad para desarrollar sus tareas educativas.

La participación conjunta de autoridades universitarias, organizaciones gremiales y representantes legislativos permitió poner en común las preocupaciones de la comunidad académica y expresar la voluntad de acompañar los planteos vinculados con el financiamiento de la educación superior en Catamarca.

El encuentro también puso de manifiesto la importancia de la coordinación institucional para abordar una problemática que involucra tanto a la conducción de la universidad como a quienes representan a los distintos sectores de su comunidad y a los poderes públicos provinciales.

Autoridades y representantes gremiales

Por parte de la Universidad Nacional de Catamarca participaron el rector, ingeniero Oscar Arellano, y el vicerrector, Raúl Savio, junto con el decano de la Facultad de Ciencias Económicas, Gustavo Lazarte.

También estuvieron presentes representantes de las organizaciones gremiales que intervienen en la vida universitaria, entre ellas ADUNCA, APUNCA y CONADUH, con dirigentes como Federico Herr y Gabriel Mazzolini. La presencia de estos referentes permitió incorporar al encuentro las perspectivas de los sectores docentes y no docentes, además de las autoridades responsables de la conducción académica y administrativa de la institución.

La representación universitaria abordó las dificultades presupuestarias y sus efectos sobre el desarrollo de las actividades. El recorte de fondos fue señalado como un factor que repercute en el funcionamiento general de la universidad, tanto en las tareas académicas y operativas como en el aspecto salarial.

La reunión incluyó, además, la participación de representantes del estudiantado, lo que amplió el alcance de los sectores convocados para analizar la situación de la educación superior pública en la provincia. El intercambio entre los distintos participantes estuvo orientado a visibilizar las dificultades económicas que enfrenta la UNCA y a expresar la necesidad de sostener condiciones presupuestarias que permitan garantizar la continuidad de sus funciones.

El mensaje de Rubén Dusso

Durante el encuentro, el vicegobernador Rubén Dusso destacó la necesidad de coordinar esfuerzos para responder a la situación que atraviesa la universidad y defender el financiamiento de la educación pública. "Nos convoca el presupuesto, nos convoca el desfinanciamiento y debemos trabajar juntos. Se debe luchar por los intereses de la gente, y el fortalecimiento de la educación es uno de los pilares fundamentales para el crecimiento y el desarrollo de la provincia", expresó.

Las palabras de Dusso pusieron el foco en dos cuestiones centrales de la reunión: las dificultades derivadas del presupuesto universitario y la necesidad de impulsar un trabajo conjunto para defender los recursos destinados a la educación superior.

El vicegobernador también coincidió en que la defensa de la universidad pública constituye una causa transversal a todos los sectores políticos y sociales. De esta manera, planteó la importancia de superar las diferencias sectoriales para atender una problemática que afecta a una institución educativa de relevancia para Catamarca.

Su posicionamiento vinculó el financiamiento universitario con el desarrollo provincial y destacó el papel de la educación como uno de los pilares para el crecimiento. En ese sentido, el reclamo presupuestario fue abordado no solamente desde las necesidades operativas de la institución, sino también desde la importancia de fortalecer la educación para el conjunto de la sociedad.

El llamado al trabajo conjunto se convirtió así en uno de los ejes del encuentro, con la participación de representantes universitarios y legisladores que manifestaron su preocupación por la situación económica de la UNCA.