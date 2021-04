El concejal Brizuela le pidió al Gobernador "otro tipo de desarrollo" para Andalgalá

El concejal de Andalgalá, Agustín Brizuela, a través de una misiva expresó su postura con respecto al conflicto minero que atraviesa el departamento.

"Siendo chico era uno de los tantos andalgalenses que agitaba la banderita celeste y blanca y celebraba la llegada del ferrocarril, nos mentían que el gran despegue de Andalgalá era la minería. Todos sabemos que de eso nada quedó", manifestó.

Posteriormente afirmó que esta vez es distinto porque esta vez se trata del agua. "No tengo derecho a hipotecar el futuro de mis nietos, o de mis hijos que comparten conmigo este pensamiento. Esa fue y es mi convicción personal", indicó.

No obstante, señaló que no lo verán en marchas porque además tiene la responsabilidad de legislar para todos. "Tengo muchos amigos trabajadores mineros, que no han dejado de ser amigos por pensar distinto", agregó.

En este marco, el edil le pidió al gobernador Raúl Jalil que "de una vez por todas invierta en Andalgalá en otro tipo de desarrollo" y opinó que dialogar es lo mejor que pueden hacer. "Me duele lo que pasa. Me desvela y me preocupa", indicó.

"Cada vez que llegue al Concejo un proyecto que sea para dañar el agua, mi voto será negativo", sentenció Brizuela.