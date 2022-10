El concejal Dusso presentó el programa Caminos Seguros a la Escuela

El concejal por la Capital, Juan Pablo Dusso presentó ayer en el Concejo Deliberante de SFVC un proyecto de Ordenanza para la creación del Programa “Caminos Seguros a la Escuela” a implementarse en los establecimientos escolares de nuestra Ciudad.

La iniciativa, que tomó estado parlamentario, propone la demarcación de sendas peatonales para que los alumnos, acompañantes y docentes puedan circular por un camino seguro hacia las escuelas y colegios.

“Es una propuesta innovadora, con un gran compromiso social y educativo, cuando me reuní con un grupo de madres, padres y tutores de distintos sectores de la Ciudad, lo primero que me manifestaron fue la necesidad de contar con medidas de seguridad integrales para que los chicos (estudiantes, alumnos) puedan ir y volver de la escuela tranquilos. De esos encuentros, fue que surgió este proyecto Caminos Seguros a la Escuela, una propuesta viable y con la posibilidad de aplicación casi inmediata, ya que se trata de acciones sencillas y de bajo presupuesto”, manifestó Dusso.

El edil, explicó que la normativa contempla una primera instancia de aplicación en los sectores y barrios más vulnerables, y que paulatinamente se hará extensiva a lo largo y ancho de la Ciudad.

“Para avanzar en la demarcación de sendas peatonales, colocación de luminarias, cámaras de seguridad y presencia de guardia urbana municipal en los horarios de entrada y salida de los distintos turnos, es necesario primero fijar criterios de aplicación. Es decir, en una primera etapa se comenzará con aquellas zonas cuyos índices del delito sean más elevados. Estos criterios serán definidos por una Comisión creada para tal fin, la que deberá por supuesto establecer un mapa donde logre relacionar la ubicación de las escuelas y colegios con los indicadores delictuales de cada sector de nuestra Ciudad”, expresó el Concejal.

Reductor de velocidad

Por otra parte, también tomó estado parlamentario un proyecto de Ordenanza “Reductor de Velocidad en extremo oeste de calle Bernabé Correa esquina General Villegas”, autoría del concejal Juan Pablo Dusso.

El Concejal explicó que la colocación de reductores de velocidad surge para dar respuestas a la solicitud de los vecinos del Barrio y de zonas aledañas, quienes expresaron su preocupación por la velocidad con la que circulan los autos, camionetas y motos sobre calle Bernabé Correa en sentido Oeste –Este.

“Los vecinos me platearon la necesidad imperiosa de contar con reductor de velocidad como una medida para que los conductores que circulen por el lugar disminuyan su velocidad. En esta zona es muy transitada y es necesario actuar cuanto antes”, expresó el Concejal.