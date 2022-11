El ex Intendente de Valle Viejo habló de su posible candidatura 2023

El ex intendente radical del municipio de Valle Viejo, Gustavo Roque el “Gallo” Jalile habló sobre su posible candidatura 2023 y apuntó duro contra la actual jefa comunal del Frente de Todos, Susana Zenteno.

En el marco de las declaraciones de su pre lanzamiento de candidatura, Jalile dijo que es un “desastre” y un “caos” la actual administración municipal en manos del oficialismo y aseguró que como chacarero siente vergüenza por el supuesto desastre sobre todo en política de obra pública.

“Lo que pasa en Valle Viejo es un calco de lo que es el caos nacional y el caos provincial. Son telas cortadas con la misma tijera, no hay diferencias, todo va mal y la gente está cada vez peor, mientras los funcionarios creen que está todo bien. A mí como chacarero me avergüenza que estemos en los diarios por situaciones como esta, con el tema de los famosos lomos de burro, que en cualquier momento van a matar a alguien. Eso representa de cuerpo entero lo que es la gestión. No tienen identidad propia, no tienen inserción en la comunidad, todos han venido parece por la varita mágica y no tienen ese sentido de pertenencia hacia lo que es Valle Viejo. Por eso les da lo mismo que las obras se hagan bien o que se hagan mal”, manifestó el ex jefe comunal en declaraciones radiales.