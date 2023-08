El gesto de Macri a Bullrich tras el ofrecimiento de Milei

Después de que el economista ultraliberal y postulante a presidente Javier Milei dijera que designaría al exmandatario Mauricio Macri en “un rol destacado como representante de la Argentina” en un eventual gobierno suyo, con el objetivo de que atraiga inversiones, el fundador de Pro tuvo un gesto con la candidata de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, para dejar en claro su respaldo a su exministra de Seguridad. .@mauriciomacri sobre @PatoBullrich pic.twitter.com/fX7RinsglH — PRO (@proargentina) August 18, 2023

Macri retuiteó un mensaje de la cuenta de Pro en el que se ve un video de una entrevista con LN+ en la que el expresidente elogia profusamente a Bullrich. “Sus valores, su coraje, su firmeza, su honestidad”, enumeró el expresidente.

“[Patricia Bullrich] va a apoyarse y respaldarse en un equipo de gente muy valioso que tiene experiencia, que ya estuvo”, argumentó, y reforzó: “¿Sabés lo que es lidiar con un Estado lleno de talibanes de La Cámpora? Eso lo vivimos nosotros, y gobernar frente a tantos intereses mafiosos, que se van a enfrentar a cualquier cambio”.

En este sentido, Macri destacó ciertos episodios de Bullrich como funcionaria a lo largo de los años. “Patricia lo echó a [Hugo] Moyano de Ezeiza, que quería apropiarse de Ezeiza”, recordó, y siguió: “Patricia se bancó y nos bancamos juntos el ataque virulento contra la Gendarmería acusándola de hacer desaparecer a [Santiago] Maldonado, y no dio un paso atrás. Sostuvo a la Gendarmería porque estaba combatiendo al narcotráfico exitosamente, no como ahora, que no solo han soltado los presos, le han devuelto la comunicación en las cárceles para que organicen todos los delitos que quieran, sino que han permitido que el narco se despliegue en todo el país”.

La candidata presidencial Patricia Bullrich, al centro, el excandidato Horacio Rodríguez Larreta, a la derecha, y el expresidente argentino Mauricio Macri, a la izquierda, celebran en la sede de la campaña de la coalición Juntos por el Cambio tras las elecciones primarias en Buenos Aires, Argentina, el domingo 13 de agosto de 2023. (AP Foto/Daniel Jayo)Daniel Jayo - AP

En el fragmento de la entrevista en LN+, Macri agregó: “Ese valor es fundamental, con mucho respeto por la gente que ha votado a los libertarios, pero hay una experiencia de cómo enfrentar”. “A pesar de que esté en retirada el kirchnerismo como nunca antes, a los que ellos empoderaron, a quienes dieron privilegios, van a salir a pelear. Ya anunciaron que no van a ser 14 toneladas como me tiraron a mí, van a ser 100 toneladas”, dijo.

Y subrayó: “Entonces hay que haber estado, porque no es fácil manejar esas marañas de cosas con las que te enfrentás”.

Durante una entrevista con LA NACION, que se realizó antes de que Milei revelara que pienda ofrecerle a Macri un cargo en su gobierno, Bullrich resaltó sus diferencias con las propuestas ultraliberales del economista, como privatizar la educación, pero evita ir al choque. Eso sí: remarca que ella tiene la “espalda” y cuenta con credenciales para gobernar un país resquebrajado como la Argentina y que JxC es la única fuerza capaz de “desarmar” al kirchnerismo.

“No es mi función catalogar a Milei, sino convencer a los argentinos sobre quién es el verdadero piloto de tormentas”, aseguró.