El Gobierno avanza con la agenda de obras viales para Los Altos y El Alto

El ministro de Gobierno, Seguridad y Justicia de Catamarca, Alberto Natella, mantuvo una reunión con el intendente de Los Altos, Raúl Barot, y el senador de El Alto, Augusto Ojeda, con el objetivo de avanzar en una agenda de infraestructura destinada a ambas jurisdicciones del Este catamarqueño.

Durante el encuentro, las autoridades dialogaron sobre distintos proyectos de obras públicas y analizaron el estado de las intervenciones que se encuentran en ejecución. La reunión permitió abordar tanto iniciativas vinculadas con el desarrollo urbano y administrativo de Los Altos como necesidades relacionadas con la conectividad vial y el mantenimiento de caminos en la región.

Los temas tratados comprenden obras que buscan responder a requerimientos de los municipios y trabajos sobre rutas provinciales que conectan distintas localidades. En este marco, se expusieron los avances de proyectos de infraestructura y se plantearon prioridades para mejorar las condiciones de circulación en sectores considerados estratégicos para el Este provincial.

La participación de Natella, Barot y Ojeda permitió reunir en una misma agenda las demandas de los gobiernos locales y las gestiones relacionadas con las intervenciones viales que lleva adelante Vialidad Provincial. Entre los puntos centrales se destacaron la futura terminal de ómnibus y el centro cívico administrativo para Los Altos, junto con el reasfaltado de la Ruta Provincial N° 42 y las tareas de conservación y reparación en otros sectores de la red vial.

Los Altos: avances para construir una terminal de ómnibus

Uno de los ejes principales de la reunión estuvo relacionado con los proyectos de infraestructura previstos para Los Altos, donde se informó sobre el avance de la iniciativa para construir una Terminal de Ómnibus. La obra forma parte de las propuestas abordadas por las autoridades para el municipio y contará con apoyo financiero del Gobierno provincial. Durante el encuentro se compartió información sobre el avance del proyecto, que integra la agenda de infraestructura analizada por Natella y el intendente Raúl Barot.

La terminal constituye una de las dos iniciativas destacadas para Los Altos en el marco de las conversaciones. Su inclusión en la agenda refleja la intención de avanzar con proyectos de infraestructura municipal mediante el acompañamiento financiero de la Provincia.

Centro cívico administrativo

La segunda iniciativa destacada para Los Altos es la construcción de un centro cívico administrativo, otra de las obras que contará con apoyo financiero del Gobierno de Catamarca.

El proyecto fue abordado durante la reunión entre el ministro Alberto Natella, el intendente Raúl Barot y el senador Augusto Ojeda, en el marco del análisis de las necesidades de infraestructura de ambas jurisdicciones del Este.

La terminal de ómnibus y el centro cívico administrativo conforman, de esta manera, dos de las principales iniciativas previstas para Los Altos dentro de la agenda tratada por las autoridades. Ambas cuentan con acompañamiento financiero provincial, según lo informado durante el encuentro.

La Ruta Provincial N° 42, entre las prioridades viales

En materia de conectividad, el senador de El Alto, Augusto Ojeda, planteó la necesidad de avanzar con obras viales estratégicas para el Este catamarqueño. Entre ellas, destacó el reasfaltado de la Ruta Provincial N° 42, en el tramo que une Las Cañas con Tintigasta.

De acuerdo con lo informado durante la reunión, los trabajos comenzarían en los próximos días y estarían a cargo de Vialidad Provincial.

La intervención sobre este corredor se incorporó a la agenda como una de las acciones viales prioritarias planteadas por el senador. El tramo Las Cañas-Tintigasta constituye el sector específico contemplado en el proyecto de reasfaltado, cuya ejecución está prevista a través del organismo provincial responsable de las tareas viales.

El planteo de Ojeda puso el foco en la necesidad de avanzar con obras que permitan atender las demandas de infraestructura de la jurisdicción y mejorar las condiciones de las rutas provinciales. La iniciativa fue analizada junto con los demás proyectos tratados durante el encuentro, en el que participaron representantes del Gobierno provincial y autoridades locales.

Ruta Provincial N° 21

La agenda vial también incluyó las tareas de conservación y reparación de la Ruta Provincial N° 21, en el tramo que conecta El Alto con Alijilán.

Estas intervenciones fueron parte de los temas abordados por las autoridades durante la reunión, junto con el proyecto de reasfaltado de la Ruta Provincial N° 42. La inclusión de ambos corredores permitió analizar distintas necesidades de la red vial del Este catamarqueño, tanto en materia de reasfaltado como de mantenimiento y reparación.

En el caso de la Ruta Provincial N° 21, los trabajos están vinculados con la conservación del camino y la reparación de los sectores que requieren intervención. No se especificaron plazos de finalización ni detalles adicionales sobre las características de las tareas, pero su desarrollo forma parte de las obras viales consideradas en la agenda.

El paso a nivel del río de Manantiales

Otro de los puntos tratados estuvo relacionado con las intervenciones que Vialidad Provincial lleva adelante en la alcantarilla y el paso a nivel del río de Manantiales.

Según la información difundida, los trabajos se encuentran en ejecución durante estos días. Estas tareas se suman a las acciones de conservación y reparación de rutas provinciales abordadas durante la reunión.

La intervención en el sector del río de Manantiales integra el conjunto de trabajos viales que las autoridades analizaron en el marco de la agenda de infraestructura para el Este catamarqueño. Junto con el reasfaltado previsto para la Ruta Provincial N° 42 y las tareas sobre la Ruta Provincial N° 21, constituye uno de los puntos específicos incluidos en las conversaciones.