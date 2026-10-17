El Gobierno busca suspender las PASO y necesita el respaldo de la UCR

El Gobierno nacional intensifica las negociaciones para suspender las elecciones primarias, abiertas, simultáneas y obligatorias (PASO) antes de que termine el año. Karina Milei y Diego Santilli necesitan asegurar los votos en el Senado, donde todavía hay legisladores dispuestos a negociar condiciones antes de respaldar la iniciativa.

El proyecto podría comenzar a avanzar durante la primera semana de noviembre. Sin embargo, la secretaria general de la Presidencia teme que las conversaciones se traben, en particular por las diferencias dentro del oficialismo y la necesidad de sumar el apoyo de la Unión Cívica Radical (UCR).

Una de las incógnitas pasa por Patricia Bullrich, jefa del bloque libertario en el Senado. Según el análisis político que acompaña estas negociaciones, existen sospechas de que preferiría mantener las PASO, aunque no hay una definición pública que confirme esa postura. También circulan especulaciones sobre una eventual competencia interna con Javier Milei si el escenario electoral cambiara.

La suspensión de las primarias tendría consecuencias para la organización de las candidaturas opositoras y oficialistas. En ese contexto, el Gobierno busca evitar que una interna pueda convertirse en un desafío para el liderazgo presidencial.

La UCR y el Presupuesto, dos prioridades para el oficialismo

Para avanzar con la suspensión de las PASO, el Gobierno necesita el respaldo de la UCR y, en particular, del gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo.

El mandatario mendocino pretende que Karina Milei descarte a Luis Petri como eventual candidato a gobernador de la provincia. No está claro si la conducción libertaria aceptará esa condición, que forma parte de las negociaciones políticas.

A la discusión electoral se suma la aprobación del Presupuesto, otra de las prioridades del oficialismo. El debate en comisión comenzó el miércoles y el Gobierno procura avanzar con el menor costo político posible.

Las dificultades para reunir apoyos quedaron expuestas durante la semana, cuando La Libertad Avanza debió ceder para evitar una derrota parlamentaria. El oficialismo buscó impedir que sus aliados acompañaran a Unión por la Patria para habilitar una sesión destinada a derogar el DNU 70/2023, que incluyó la derogación de la Ley de Tierras.

Como parte de las negociaciones, el Gobierno aceptó incorporar a la iniciativa de Propiedad Privada un artículo para restablecer la prohibición de que los extranjeros compren más del 15% de los campos.

El oficialismo prepara ahora una sesión amplia para la próxima semana, con el objetivo de recuperar la iniciativa parlamentaria. La agenda incluiría, además, la emergencia en discapacidad y la situación de las personas endeudadas. En el Gobierno reconocen que, para conseguir los votos, será necesario hacer concesiones.

La marcha universitaria y la disputa política

La quinta Marcha Federal Universitaria también tuvo repercusiones políticas. La movilización reunió a estudiantes, docentes, rectores, organizaciones sindicales y dirigentes de distintos espacios, en medio del reclamo por mayor presupuesto para las universidades públicas.

El oficialismo sostuvo que la protesta tuvo un carácter opositor debido a la participación de referentes del peronismo, la UCR y la izquierda, entre ellos Axel Kicillof e intendentes del PJ.

El análisis político también destacó los incidentes registrados durante la jornada, que reavivaron el debate sobre las manifestaciones y sus consecuencias. Para el Gobierno, la discusión contribuyó a disputar el sentido político de la movilización, pese a los fallos judiciales que respaldaron reclamos presupuestarios de las universidades.

Las dudas sobre la economía y el respaldo a Caputo

En el plano económico, el Gobierno busca transmitir previsibilidad y capacidad de pago, aunque persisten interrogantes sobre la llegada de la recuperación a los ingresos de los hogares.

El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, había señalado que Estados Unidos podría ayudar a la Argentina con otro tramo del swap si fuera necesario durante 2027. A su vez, el Gobierno estadounidense anunció que el financiamiento para el corredor Andes-Atlántico podría ampliarse, en un proyecto vinculado con el desarrollo energético.

Durante su viaje a Washington, Milei habló de una herramienta financiera de US$ 125.000 millones para reforzar la capacidad de pago del país. El ministro de Economía, Luis Caputo, también mencionó la posibilidad de utilizar el swap con China.

Mientras tanto, el Banco Central acumuló más de US$ 15.000 millones en compras de divisas durante 2026, según los datos citados en el análisis. En octubre, las adquisiciones alcanzaron US$ 914 millones, por encima de los US$ 768 millones de agosto y los US$ 473 millones de septiembre. En paralelo, el Gobierno volvió a registrar un superávit fiscal, de $977.173 millones.

Sin embargo, el principal interrogante es si la estabilidad macroeconómica se traducirá en una mejora concreta para la población. Dentro del Gabinete hay funcionarios que esperan resultados más visibles en el consumo, los ingresos y el empleo.

Milei respaldó públicamente a Caputo y dejó en claro que la política económica responde a una decisión presidencial. "La decisión general de gobierno es mía. O sea, nadie cuestiona a Toto Caputo, porque es mi política", afirmó en declaraciones radiales.

La inflación de septiembre fue del 1,9%, frente al 1,7% de agosto. Entre los factores que incidieron en la suba se mencionaron los precios de verduras y legumbres, los ajustes en las tarifas de gas y los aumentos en educación y salud. El dato también alejó las expectativas de alcanzar una inflación mensual del 1% antes de fin de año.

Por su parte, el Fondo Monetario Internacional proyectó para la Argentina un crecimiento del 2,1% en 2026 y una inflación anual del 32,5%.

El empleo crece, pero cambia su composición

Milei también sostuvo que el empleo está creciendo, aunque reconoció cambios en su composición. Según los datos de la Cuenta de generación de ingresos del Indec citados en el análisis, el empleo total aumentó un 0,5%.

No obstante, el empleo asalariado formal, tanto privado como público, cayó un 1,4% interanual. En cambio, el trabajo asalariado informal creció un 0,5%, mientras que los puestos no asalariados —como los de cuentapropistas y patrones— aumentaron un 3,9%.

La evolución alimenta el debate sobre la calidad del empleo y la estabilidad de los ingresos. Mientras Milei y Federico Sturzenegger interpretan estos cambios como una transformación de la composición laboral, otras miradas advierten sobre la precariedad y la inseguridad asociadas a determinadas formas de trabajo, como las aplicaciones.

El Día de la Lealtad vuelve a mostrar las diferencias del peronismo

Las divisiones internas del peronismo volverán a quedar expuestas este 17 de octubre, durante los actos por el Día de la Lealtad. Axel Kicillof encabezará una actividad en La Matanza, mientras que sectores del kirchnerismo marcharán hacia el departamento de Cristina Fernández de Kirchner, ubicado en San José 1111.

En paralelo, Sergio Massa comenzó a recuperar protagonismo público. En las últimas semanas recibió elogios de Daniel Hadad y Emilio Monzó, quienes destacaron su capacidad de diálogo y de construir acuerdos políticos.

Cerca del excandidato presidencial sostienen que buscará posicionarse con un discurso centrado en la industria, la producción y la clase media, sectores que consideran afectados por las políticas económicas actuales.

Massa podría intentar desempeñar un papel de articulación entre Kicillof y Cristina Kirchner, aunque otros dirigentes también buscan ganar espacio dentro del peronismo. Entre ellos figuran el exgobernador de San Juan Sergio Uñac y el exmandatario de Santiago del Estero Gerardo Zamora.

Así, mientras el oficialismo negocia para modificar las reglas electorales y sostener su agenda legislativa, la oposición también enfrenta el desafío de ordenar sus liderazgos de cara a 2027.

Este contenido fue elaborado con la asistencia de inteligencia artificial en su redacción y edición.