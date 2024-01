El Gobierno confirmó la reunión con el FMI e insistió que no le pedirá fondos frescos

El Gobierno nacional confirmó que esta tarde el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y el ministro de Economía, Luis Caputo, se reunirán con la misión del Fondo Monetario Internacional (FMI) que desde el viernes trabaja en Buenos Aires.

Asimismo, el gobierno insistió que no solicitará “fondos frescos” y que tampoco habrá un nuevo programa sino que se trabaja en reflotar el programa que está caído.

El vocero presidencial, Manuel Adorni, ratificó el encuentro entre los funcionarios nacionales y la cúpula del FMI integrada por el jefe del Departamento Occidental, Luis Cubeddu, y su segundo, Ashvin Ahuja.

Adorni no precisó el horario, ni tampoco si se realizará en la Casa Rosada o en el Ministerio de Economía.

Consultado sobre la posibilidad de que Argentina pida ampliar el préstamo para obtener fondos, Adorni negó esta posibilidad como así también la de formular un nuevo acuerdo.

“Trabajamos para reflotar el acuerdo caído en virtud del incumplimiento de metas, entendiendo que lo que estamos haciendo van a ser satisfechas las nuevas metas porque el plan que estamos llevando adelante es de orden en las cuentas”, indicó.

Adorni remarcó que en virtud de esta situación “no debiera haber inconvenientes para que no se reflote”.

Argentina y el FMI renegocian la séptima revisión del acuerdo que podría derivar en un desembolso de unos U$S 3.600 millones, producto de U$S 2.600 millones correspondientes a noviembre y U$S 1.000 millones que se adelantarían del giro que debía efectuarse en marzo de 2024