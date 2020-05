El Gobierno convocó a la intersindical, pero se mantiene la movilización para mañana

Ayer, mientras recorría obras en Valle Viejo, el gobernador Raúl Jalil anticipó que el Gobierno convocaría a los gremios nucleados en la FUSSI (Frente de Unidad y Solidaridad Sindical), lo que fue confirmado por el secretario general de ATE, Ricardo Arévalo. Pero más allá del encuentro, desde el sector sindical aclararon que la movilización prevista para mañana, en reclamo por las reformas del Estado impulsadas por el Ejecutivo, sigue en pié.

En diálogo con LA UNIÓN, Arévalo criticó que el llamado del Gobierno se haya realizado casi un día antes de la movilización “porque a esto lo venimos pidiendo hace mucho. Nosotros vamos a ir a la reunión para ver qué es lo que propone el gobernador, pero nosotros mantenemos nuestra postura y, por lo tanto, la marcha no se posterga”.

Por su parte, el gobernador Jalil se refirió nuevamente a las reformas del Estado y de movilidad laboral y afirmó que “hay muchas cosas muy buenas de esta reforma, como ser que haya un solo ingreso para todos los empleados públicos, sean del Poder Ejecutivo, el Legislativo o el Judicial. Porque no deben depender del gobernador de turno para poder ser planta permanente”.

En esa línea, comentó: “Nos reuniremos con los sindicalistas, para llevarles la tranquilidad de que no ejecutaremos ninguna reforma del Estado si no están de acuerdo ellos. Hemos avanzado mucho con un sector y mañana, seguiremos trabajando con el otro sector, para que tengan la confianza suficiente”.



Sobre Valle Viejo

Respecto del conflicto institucional que atraviesa Valle Viejo, por el enfrentamiento de la intendenta Zenteno con la conducción del Concejo Deliberante, Jalil pidió diálogo entre los sectores.

En ese sentido, en cuanto al pedido de audiencia solicitado por el presidente del Concejo, Alberto Barrionuevo, el mandatario fue claro: “Tienen que hablar con la intendenta o con el ministro de Gobierno”, mostrando, una vez más, su apoyo a la jefa comunal.

Por su parte, el concejal Barrionuevo anunció que debido al conflicto existente por el presupuesto del Concejo Deliberante, hoy realizará una presentación en la Corte de Justicia por un conflicto de poderes, al considerar que el Ejecutivo se tomó atribuciones por fuera de la Carta Orgánica cuando vetó el presupuesto del cuerpo deliberativo.