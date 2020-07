No habrá marcha atrás El Gobierno no derogará las reformas judiciales cuestionadas por la oposición El ministro Jorge Moreno dijo que no se puede cuestionar la legalidad ni la legitimidad del paquete de leyes, que eliminó el Consejo de la Magistratura e incrementó el número de integrantes de la Corte de Justicia. Además, aclaró que el Consejo Consultivo, que reemplazará al de la Magistratura, se creará por decreto.