El Gobierno lanzó un paquete de medidas para la industria, comercio y turismo

El gobernador Raúl Jalil anunció un importante paquete de medidas destinadas a la industria, comercio y el turismo, que incluyen créditos con tasas accesibles para promover la generación de empleo. Además, está previsto exenciones tributarias, que permitan fomentar la actividad turística.

El anuncio fue realizado en forma conjunta con el ministro de Industria y Comercio, Lisandro Álvarez; de Cultura y Turismo, Luis Mauvecin y al director del Banco de la Nación Argentina, Francisco Mercado; el presidente del ARCA, Raúl Cipolletti y el presidente de la EC SAPEM, Lucas Zampieri.

El ministro Álvarez sostuvo que el esfuerzo fiscal por parte del Gobierno “es con el único objetivo de sostener las empresas y puestos de trabajo, como así también instrumentos que piensen en la postpandemia y fomenten nuevas radicaciones en nuestra provincia”. Al tiempo, que detalló que las propuestas de las líneas crediticias se generaron en sinergia con los sectores industrial, comercial y turístico, por lo que Álvarez señaló que “con todas estas líneas, para los distintos sectores, queremos apuntalar y sostener desde el lado de la oferta, cómo también lo venimos haciendo desde el lado de la demanda con los programas Días de Ensueño y Ahora 12 y 18”.

Mientras que el director del BNA, Francisco Mercado, subrayó que van a ser casi 65 millones de pesos más que se van a volcar a la economía provincial. “Ya se está ofreciendo en nuestras sucursales, con el cual el esfuerzo del Estado nacional, si sumamos a los créditos anteriores y a los créditos a monotributistas, va a estar rondando los 550 millones de pesos, lo que se va a infectar en la economía provincial”, enfatizó.

Durante la conferencia, las autoridades anunciaron para los sectores de micro pymes, la línea Pyme Plus, que es una nueva línea de créditos con una tasa del 24 % para empresas sin préstamos vigentes y pequeñas empresas en todo el país, que no han tenido acceso a otros financiamientos. El monto máximo de préstamo es de $ 250.000 para microempresas, y de $500.000 para pequeñas empresas. El Fondo de Garantía Nacional (FOGAR) va a respaldar el 100 % del monto solicitado, facilitando así el acceso al crédito de estos sectores, y se estima que alcanzará a más de 500 PyMES registradas en toda la provincia.

En cuanto a la línea Producir, que se otorga desde el Ministerio de Industria, Comercio y Empleo, se anunció modificaciones en sus condiciones en cuanto a que a los créditos se los va a dividir en: Industria, hasta 2,5 millones; y comercios y servicios, con créditos de hasta 1 millón de pesos, con tasas accesibles (del 50 % de la Tasa Activa del BNA, más dos puntos porcentuales), con plazos de gracia de 6 meses y agilidad en su ejecución.

Exenciones impositivas

Con respecto al apoyo oficial desde la parte impositiva, se anunció que continuarán vigentes los alcances de la Ley provincial de Promoción Industrial, la que otorga beneficios a los proyectos industriales de ampliación que generen nuevas inversiones e incorporación de mano de obra.

Por otro lado, se sumarán los beneficios de la moratoria impositiva, que entrará en vigencia en estos días.

En lo que respecta al sector turístico, se enviará a la Cámara de Diputados un proyecto de ley para dar marco a un régimen especial para el sector, que abarca a actividades de hoteles y demás alojamientos, establecimientos gastronómicos, agencias de viajes, guías turísticos y alquiler de automóviles. Entre los beneficios que se alcanzarán se encuentran exenciones en los impuestos Inmobiliario (del 100 % para el ejercicio 2021), de Sellos (del 100 % por 6 meses, prorrogable por otros 6 meses), y de Ingresos Brutos: exención del 100 % por 6 meses, al 50 % para hoteles y establecimientos gastronómicos, y al 60 % para agencias de viajes, turismo y rent a car.

A su vez, se anunció que el sector hotelero y gastronómico contará con beneficios en las facturaciones de la energía, con facilidades de pago sin interés, reconexión sin cargo para establecimientos que hayan cerrado a causa de las medidas de aislamiento en la pandemia, y eximición de Tasa de fiscalización del ENRE.

Otra de las medidas que se comunicaron es la creación del Programa de Fomento al Empleo Privado, que consistirá en una asistencia financiera no reintegrable por cada empleado privado, que incorporen las empresas industriales, servicios relacionados a la industria y la economía del conocimiento, como otros proyectos que una comisión considere pertinentes financiar con este programa.