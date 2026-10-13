El Gobierno mantiene el operativo para recibir al papa León XIV, aunque admite posibles cambios

La posible visita del papa León XIV a la Argentina se mantiene en la agenda del Gobierno nacional, que continúa trabajando en los preparativos para recibir al Pontífice, aunque con cautela ante las novedades relacionadas con su estado de salud. La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, fue una de las funcionarias de la administración nacional que se refirió a la situación y puso el foco en la organización del operativo previsto para su llegada al país.

En declaraciones televisivas reproducidas por la Agencia Noticias Argentinas, la titular de la cartera de Seguridad dejó en claro que, por el momento, las tareas de preparación no se interrumpirán. "Hasta que no haya una respuesta oficial del Vaticano, seguimos trabajando porque es un dispositivo impresionante", sostuvo.

La definición de Monteoliva refleja la postura que mantiene el Gobierno frente a un escenario que todavía depende de información oficial. Mientras no exista una comunicación que obligue a revisar los planes, la instrucción es continuar con las tareas organizativas necesarias para concretar la recepción del Papa en las fechas previstas.

La ministra hizo hincapié en la magnitud del dispositivo y en la necesidad de sostener los trabajos preparatorios. La posibilidad de que haya modificaciones permanece abierta, pero no representa, por ahora, un motivo para detener el operativo.

Las fechas previstas y una gira latinoamericana

La visita de León XIV a la Argentina está programada entre el 8 y el 11 de noviembre y forma parte de una gira latinoamericana que también incluirá a Uruguay y Perú. El viaje previsto para esos días constituye el marco sobre el cual las autoridades nacionales continúan organizando los preparativos.

Sin embargo, la evolución de la situación sanitaria del Pontífice introduce un factor de incertidumbre respecto del calendario. Monteoliva reconoció que las fechas podrían sufrir cambios y señaló que el Gobierno contempla la posibilidad de reprogramar las actividades si las circunstancias así lo requieren.

"Si hay que reprogramar, se reprograma. Lo dijo el Presidente", afirmó la ministra, al referirse a la disposición de la administración nacional frente a una eventual modificación del cronograma.

De este modo, el Gobierno sostiene dos líneas de acción simultáneas: avanzar con el operativo previsto para noviembre y mantener abierta la posibilidad de introducir cambios en función de las novedades oficiales. La continuidad de los preparativos no implica, según las declaraciones de la funcionaria, que las fechas estén exentas de modificaciones.

La salud del Papa, por encima de la planificación

Al referirse a las expectativas sobre la llegada del Pontífice, Monteoliva expresó su confianza en que la gira pueda concretarse, aunque remarcó que la prioridad debe ser la salud de León XIV.

"Tenemos fe de que venga, más los que somos creyentes, pero primero está la salud de Su Santidad. Es probable que haya modificaciones. Hay que ver cómo se desencadena el tratamiento que tenga que hacer, no lo sabemos", aseguró.

En sus declaraciones, la ministra combinó la expectativa por la visita con el reconocimiento de que todavía no hay certezas sobre cómo evolucionará la situación. La referencia al tratamiento que deba realizar el Papa fue acompañada por una aclaración sobre los límites de la información disponible: las autoridades nacionales no conocen, por el momento, cómo se desarrollará ese proceso.

La funcionaria evitó presentar el calendario como una certeza definitiva y reiteró que cualquier decisión sobre los próximos pasos estará condicionada por la información oficial. En ese sentido, la eventual modificación de la visita aparece como una posibilidad que el Gobierno contempla, sin que ello signifique que se haya anunciado un cambio concreto.

La instrucción oficial: continuar con los preparativos

Más allá de la incertidumbre sobre las fechas, Monteoliva insistió en que la orden de la administración nacional es seguir trabajando en el operativo de recepción. La ministra explicó que detener las tareas podría comprometer el tiempo disponible si finalmente se mantiene el cronograma original.

"No podemos perder días si se concreta la visita en estas fechas. Somos cautos de la información oficial, de eso va a depender cómo nos manejemos en las próximas semanas", subrayó.

La declaración establece el criterio con el que el Gobierno pretende gestionar las próximas semanas: sostener la preparación logística mientras aguarda definiciones que permitan confirmar si la visita se desarrollará según lo previsto o si será necesario reorganizarla.

La cautela mencionada por la titular de Seguridad está vinculada, precisamente, a la necesidad de no anticipar decisiones sin contar con información oficial del Vaticano. Por eso, el trabajo continúa, aunque las autoridades reconocen que el operativo podría tener que adaptarse a un nuevo escenario.

En términos organizativos, la instrucción de avanzar busca preservar la posibilidad de recibir al Papa entre el 8 y el 11 de noviembre. La eventual reprogramación, en cambio, queda supeditada a las novedades que se conozcan sobre su salud y a las decisiones que correspondan adoptar.

La postura del canciller Pablo Quirno

Las declaraciones de Monteoliva se sumaron a las expresiones del canciller Pablo Quirno, quien también fue consultado sobre la llegada del sumo Pontífice. Durante una entrevista en Radio Rivadavia, el funcionario se refirió a la necesidad de esperar antes de establecer definiciones.

"Siempre hay que esperar y como decís obviamente la prioridad para nosotros es el estado de salud del Papa", respondió.

La postura del canciller coincide con el criterio expresado por la ministra de Seguridad: mantener la prudencia frente a la falta de definiciones oficiales y colocar la salud de León XIV por delante de cualquier consideración relacionada con la planificación del viaje.

Las intervenciones de ambos funcionarios reflejan una posición común dentro del Gobierno nacional. Por un lado, se sostiene la expectativa de que la gira latinoamericana se concrete y se mantienen activos los preparativos para la visita a la Argentina. Por otro, se reconoce que el calendario puede cambiar y que las próximas decisiones dependerán de la información oficial disponible.