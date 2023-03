El hijo de Francisco Gordillo confirmó la violencia: "La zamarreaste"

La denuncia de violencia de género que habría inferido el intendente de Pomán contra su ex esposa, sigue generando polémica. Tras las declaraciones de la presidenta de la Cámara de Diputados, quien sentenció en un posteo en el red social: "Ya basta de violentos en la función pública", es ahora el hijo menor del jefe comunal quien salió a dar detalles de lo sucedido y plantear un claro apoyo a su madre.

Fran Gordillo, quien acompañó la publicación con imágenes que certificarían las agresiones a su madre por parte de su padre, tildó a su progenitor de “cobarde y violento”. Luego relata lo sucedido al momento de los hechos de violencia que se denunciaron y en este punto señala “llamaste a mi madre para decirle que querias hablar con ella y al encontrarse exigirle que se vaya del pueblo porque no podes hacer tu vida con tu nueva pareja, la cual nunca te hicimos problemas y respetamos tus sentimientos pero mentiste diciendo de que no te sentias bien y que ya eran muchos años estando en casa. Al encontrarte con un no como respuesta, procediste a tomarla de los brazos y zamarrearla dejándole moretones y tus dedos marcados”.