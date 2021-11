El kirchnerismo revive 678 y ya escrachan a periodistas críticos

No serán 6, no saldrán por el 7 ni irán a las 8. Pero la derrota electoral aceleró una idea que el kirchnerismo duro venía madurando previo a las elecciones 2021. Vuelve 678, el programa emblema del relato K durante buena parte del primer mandato de Cristina Kirchner y todo el segundo. Será en versión moderna y más austera, ya que no tendrá panel y, en principio, sólo irá por las redes. Pero el trailer de adelanto, de unos dos minutos y al que accedió Clarín, refiere al formato del producto original. Tiene la misma voz en off y otro rasgo medular: una suerte de escrache a los periodistas críticos de aquellos gobiernos y del actual.

"679 es una evolución de lo que fue 678, con la misma profundidad de análisis, y con parte del equipo original producción de 678, más el trabajo de archivo de Sobredosis de TV (uno de los programas K con más rating, de C5N", explica a Clarín uno de los productores del nuevo formato. También participarán "equipos de trabajo en redes sociales especializados durante diez años en redes del peronismo y kirchnerismo".

La misma fuente aseguró que 679, de costos muchísimo más bajos que el 678 original, no tendrá aquel financiamiento millonario desde el Estado, con pauta oficial. "Los costos son incomparables y lo vamos a financiar con fondos privados. Y la idea, en unos meses, es sacar una suscripción y sostenernos con eso", agregó. También aseguran que Diego Gvirtz, el cuestionado productor ejecutivo original, está al margen.

El nuevo formato repetirá algunas secciones "clásicas", como “El empleado del mes”, “Distinta Vara”, “La Patria Zocalera”, “Otro Día de Buenas Notis” y “El Influenciómetro”. Y habrá otras nuevas, para ajustarse al relato actual: por ejemplo estará “Cuidar Precios”, en la que el público participará mandando precios de productos de todo el país, para valorizar a los comerciantes que tengan los más bajos. Además, prometen que esta vez habrá distintas voces, con la sección “Pensás Diferente Pero Te Queremos”.

El trailer que anuncia la vuelta abre dudas. De dos minutos, arranca con un intercambio entre el Indio Solari y Mario Pergolini, en el que el cantante defiende a 678, pero a medida que avanza, a su modo, "escrachan" a periodistas críticos del Gobierno y de medios masivos, como Luis Majul, Alfredo Leuco, Nicolás Wiñazki, Eduardo Feinmann, Baby Etchecopar, Jonatan Viale y Nelson Castro.

Está previsto que los primeros informes salgan este mismo martes.