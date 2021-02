El ministro de Inversión y Desarrollo de la provincia, Aldo Sarquis aclaró en las últimas horas desde sus redes sociales que no recibió la vacuna Sputnik V contra el coronavirus.

Asimismo, el funcionario afirmó que "mi trabajo es importante pero no esencial y por ello espero mi turno".



"Quiero informar que no fui vacunado por Covid aún, considero mi trabajo importante pero no esencial y por ello espero mi turno", expresó Sarquis a través de su cuenta de Facebook.

