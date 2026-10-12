El oficialismo cuestionó la sesión opositora contra el DNU de Milei

El presidente de la Cámara de Diputados de la Nación, Martín Menem, cuestionó la sesión impulsada por la oposición para derogar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, del presidente Javier Milei. El legislador de La Libertad Avanza sostuvo que la iniciativa "no tiene sentido" y acusó a sus impulsores de buscar generar "algún tipo de caos".

La convocatoria incluye la discusión sobre los efectos del decreto, que modificó distintas regulaciones, entre ellas las vinculadas con los alquileres y el abastecimiento. También contempla temas como el endeudamiento familiar y la emergencia nacional en discapacidad, dos asuntos sensibles para el oficialismo.

"Se esconden detrás del DNU 70 porque lo único que quieren es generar algún tipo de caos, porque esto ya está solucionado, ya no hay ningún motivo", afirmó Menem en declaraciones a LN+.

El titular de Diputados advirtió que una eventual derogación del decreto restablecería normas anteriores. "¿Saben qué pasa si se cae este DNU? Para que la gente sepa: vuelve la Ley de Alquileres y van a pagar un 30% más", sostuvo.

Además, mencionó la Ley de Abastecimiento, la Ley de Góndolas y el programa Cielos Abiertos entre las medidas que, según su interpretación, quedarían afectadas. "Esta gente, con tal de hacer daño, son capaces de intentar llevarse puesto todo", agregó.

Menem también cuestionó que la discusión se concentre en la Ley de Tierras rurales, cuya eliminación fue uno de los puntos alcanzados por el DNU. En ese sentido, consideró que la controversia perdió vigencia tras un fallo de la Corte Suprema.

La defensa del rumbo económico de Milei

Durante la entrevista, Menem defendió la política económica del Gobierno y rechazó que se hayan perdido puestos de trabajo.

"Venimos de un país quebrado, un país incendiado, hay que ponerlo sobre la mesa a esto y obviamente cuesta", señaló. También sostuvo que el Presidente había anticipado que su programa implicaría reformas y dificultades durante su implementación.

"La Argentina crece por tercer año consecutivo, cosa que no pasaba hace muchísimo tiempo. No subió el desempleo sino que creció el empleo informal", afirmó el legislador.

En la misma línea, respaldó el ajuste del gasto público y las medidas impulsadas por la administración libertaria. "Milei está poniendo a la Argentina de pie y eso no es fácil. Achicó un montón los gastos del Estado. Es el camino correcto", expresó.

Las negociaciones para suspender las PASO

Menem también se refirió a las conversaciones con los gobernadores para reunir los votos necesarios para suspender las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) de cara a las elecciones de 2027.

El presidente de Diputados manifestó su expectativa de que la iniciativa avance antes de que termine noviembre y consideró que un acuerdo con los mandatarios provinciales facilitaría su tratamiento legislativo.

"Creo que va a ser muy positivo que avancemos en ese sentido", afirmó. Consultado sobre si el oficialismo cuenta con los votos necesarios en la Cámara baja, respondió: "Si logramos acordar con los gobernadores, eso tiene incidencia en la Cámara. Si pasa el Senado, en Diputados no debería haber problemas".

Este domingo, los gobernadores del PRO Rogelio Frigerio, de Entre Ríos, e Ignacio Torres, de Chubut, ratificaron su respaldo a la eliminación de las primarias tras regresar de la gira por Francia que compartieron con Milei.

Frigerio planteó que, si se mantienen las elecciones provinciales y nacionales con sus respectivos calendarios, en 2027 los ciudadanos podrían tener que votar hasta cinco veces.

Torres, por su parte, sostuvo que Chubut ya eliminó las PASO y que defenderá ese criterio en el debate nacional. En declaraciones a Radio Mitre, destacó que la provincia cuenta con un código electoral que contempla la ficha limpia para cargos ejecutivos y la boleta única de papel.

"El activo más importante en la política es la coherencia", señaló el gobernador, quien consideró que el modelo electoral de su provincia debería replicarse a nivel nacional.

De esta manera, mientras el oficialismo busca contener el avance de la oposición contra el DNU 70/2023, también intenta reunir apoyos para modificar las reglas electorales antes de los comicios de 2027.

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